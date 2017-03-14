Михаил Игнатьев: «Дороги республики должны соответствовать нормативным требованиям»

13 марта на еженедельном совещании Главы Чувашии с членами Правительства республики, руководителями ряда федеральных органов власти и городских округов была рассмотрена ситуация на автомобильных дорогах в Чувашской Республике.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Иванов оценил транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог как удовлетворительное.

«Выездное инспектирование, проведенное 11 марта, показало, что федеральные трассы находятся в целом в нормативном состоянии. Замечания касались отсутствия дорожной разметки, плохого состояния дорог на подъезде к селу Шихазаны Канашского района», — отметил министр. Он сообщил, что на сегодняшний день на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, проходящих по территории республики, устранена деформация покрытия проезжей части на площади более 10 тыс. кв. м с применением горячего и литого асфальтобетона. На региональной сети дорог ликвидирована ямочность на площади более 1226 кв. м с применением холодного и горячего асфальтобетона.

Основными причинами разбитости дорог профильный министр назвал несоблюдение технологий производства работ при устройстве асфальтобетонных покрытий, применение не соответствующих ГОСТам материалов, несоблюдение межремонтных сроков.

Михаил Игнатьев призвал министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики жёстко администрировать деятельность дорожного хозяйства. «Если подрядчики не выполняют свои обязательства, необходимо принять меры, расторгать с ними контракты и включить их в список недобросовестных подрядчиков. Ямочный ремонт должен завершиться в мае. В дальнейшем основные усилия необходимо направить на капитальный ремонт дорог, а не на латание дыр», — резюмировал Глава региона. Он напомнил, что в этом году общая сумма, заложенная в Дорожном фонде республики, составляет более 5 миллиардов рублей. «Никаких проблем с финансированием работ сегодня нет. Задача Министерства транспорта, муниципальных властей и подрядчиков – добросовестно выполнять свои обязанности. Все запланированные работы должны быть завершены в срок», — потребовал Михаил Игнатьев.

Начальник УГИБДД МВД России по Чувашской Республике Владимир Романов обратил внимание на усиление административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и ремонте дорог. Так, новым законом в состав административного правонарушения включается несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве и реконструкции дорог. Административная ответственность за нарушение этих требований для должностных лиц будет установлена в виде штрафа от 20 тыс. до 30 тыс. рублей (в настоящее время – 3 тыс. рублей), для юридических лиц штраф будет варьироваться от 200 тыс. до 300 тыс. рублей (сейчас фиксированный – 300 тыс. рублей).

В случае причинения легкого или среднего вреда здоровью граждан в результате вышеупомянутого правонарушения на должностных лиц – административный штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц – от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики