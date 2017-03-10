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    Главное, Лента новостей
    Чувашия расширяет сотрудничество с Ираном

    10 марта Глава Чувашии Михаил Игнатьев провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности руководителя Генерального Консульства Исламской Республики Иран в г. Казани господином Алибеманом Эгбилой Зарчей и консулом по экономическим вопросам Генерального Консульства Исламской Республики Иран в Казани Шафагатом Малекоддиной.    

    Во встрече также приняли участие исполняющая обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Инна Антонова, руководитель отделения в г. Чебоксары Представительства МИД России в Нижнем Новгороде Александр Погодейкин.

    В ходе встречи обсуждены вопросы расширения торгово-экономических, научно-технических и культурных связей между Чувашией и Ираном.

    Господин Алибеман Эгбил Зарч обратил внимание, что руководство Ирана уделяет серьёзное внимание развитию научного потенциала страны. В настоящее время ИРИ входит в число региональных лидеров в данной сфере. Государственные бюджетные ресурсы направляются на обеспечение НИОКР в первую очередь в таких областях, как ядерная и гидроэнергетика, автомобилестроение, сельское хозяйство и здравоохранение.

    Кроме того, в Иране стремятся принимать меры по поддержанию высокого уровня развития культуры. На международном уровне признание находят успехи Тегерана в области кинематографии, музыки и литературы.

    Власти страны также прилагают заметные усилия для расширения объёмов образовательных услуг в сферах среднего и высшего образования.

    Среди приоритетных направлений сотрудничества с Чувашией исполняющий обязанности руководителя Генерального Консульства Исламской Республики Иран в г. Казани назвал установление деловых связей между Чебоксарами и Чехбехаром – крупнейшим городом-портом и туристическим центром на юго-востоке Ирана.

    Михаил Игнатьев в свою очередь рассказал гостям о туристическом потенциале республики. «Мы участвуем в федеральной программе по развитию туризма. Привлекли более 1 млрд рублей бюджетных средств. На берегу Волги реализуется проект «Этническая Чувашия». Мы готовы предоставлять возможности вашим предпринимателям, которые захотят реализовать у нас свои идеи и проекты», – подчеркнул он.

     

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    10.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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