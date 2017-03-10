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    Главное, Лента новостей
    Мониторинг исполнения в Чувашии «майских» указов Президента России: целевые значения по соотношению заработной платы врачей к средней по экономике достигнуты

    Минздравом Чувашии ведется ежемесячный мониторинг  заработной платы медицинских работников в рамках исполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина.

    Все социальные гарантии медицинским работникам, определенные дорожной картой, не только сохранены, самое главное, в 2016 году заработная плата по всем категориям медицинских работников возросла. При этом целевые значения по соотношению заработной платы врачей, средних медицинских работников к средней по экономике, достигнуты.

    Как сообщалось ранее, средняя заработная плата медицинских работников в Чувашии увеличилась в 2016 году на 6,3% и составила 21,3 тыс. рублей. При этом у врачей среднемесячная заработная плата выросла на 4,2%, составив 32,2 тыс. рублей. Средняя заработная плата средних медицинских работников достигла 18,5 тыс. рублей (рост на 4,6%), младшего медперсонала – 13,7 тыс. рублей (20,2%).

    «Начисление заработной платы медицинским работникам согласно целям и задачам, которые были поставлены в «майских» Указах Президента России, является одним из приоритетов для руководителей медицинских организаций. В Минздраве Чувашии ведется ежемесячный мониторинг по достижению этих целевых показателей, касательно всех категорий: докторов, медицинских сестер и младшего медперсонала. Диапазон средней заработной платы врачей колеблется от 10,5 до 70 тыс. рублей. Подавляющее большинство, а это 64% врачей, получают заработную плату от 20 до 40 тыс. рублей в месяц, 14% врачей получают заработную плату – до 20 тыс. рублей. Такой диапазон обусловлен множеством факторов. Размер заработной платы складывается не только из базового должностного оклада, но и различных надбавок и выплат, в том числе стимулирующего характера, а также условий предоставления медицинской помощи и характера выполняемых работ», — отмечает врио министра здравоохранения Чувашской Республики Светлана Ананьева.

    Самыми высокооплачиваемыми врачами сегодня являются нейрохирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги и др., численность которых в республике составляет порядка 30 человек или 1,5%. Их уровень заработной платы составляет 70 тыс. рублей и  более. Это специалисты, которые проводят уникальные операции с использованием передовых медицинских технологий.

    Уровень средней заработной платы начинающих молодых специалистов – выпускников медицинских ВУЗов в самом начале их трудоустройства ниже, чем у коллег со значительным медицинским стажем, и составляет не менее 10 тыс. рублей в месяц.

    В поликлиническом звене заработная плата чуть меньше, нежели в стационарах,  хотя участковые врачи получают не менее 23-25 тыс. рублей, их зарплата достигает и 35 тыс. рублей. Заработная плата, так называемых «узких» специалистов, может быть ниже, так как и уровень их нагрузки, интенсивность работы несравнимо ниже, нежели у врачей первичного звена.

    Заработная плата даже внутри одной врачебной специализации  может различаться. Различная заработная плата может быть у оперирующего хирурга и хирурга, ведущего амбулаторный прием.

    Что касается стационаров, то здесь зарплаты зависят не только от квалификационной категории, количества дежурств, выполняемых операций,  но и уровня лечебного учреждения, учитываются применяемые виды лечения (высокие технологии), а также степень тяжести пациентов. В среднем специалисты стационаров получают порядка 35-40 тыс. рублей.

    По поводу оплаты труда медицинских работников можно обратиться на «горячую линию» Минздрава Чувашии по телефону: (8352) 26-15-15 (в выходные дни и в нерабочее время звонки принимаются на отсроченное обслуживание).

    Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    10.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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