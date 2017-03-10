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    Главное, Лента новостей
    В дни майских праздников назначено более 240 дополнительных рейсов поездов дальнего следования

    Открыта продажа билетов на поезда дальнего следования на основную «выездную» дату весны – 28 апреля. В этот день, согласно прогнозам, отправятся в путь большинство россиян, намеревающихся совершить поездку в первомайские «каникулы».

    Для того чтобы обеспечить местами всех желающих АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначено более 240 дополнительных рейсов поездов дальнего следования отправлением в период с 27 апреля по 10 мая 2017 года – на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

    Дополнительные поезда будут курсировать по наиболее популярным маршрутам:

    из Москвы в Санкт-Петербург, Кострому, Казань, Новозыбков, Чебоксары, Саранск, Белгород, Льгов, Пензу,

    из северной столицы – в Киров, Волгоград, Ижевск, Казань, Орел, Ярославль, Великий Новгород, Чебоксары и другие города.

    В сообщении с Белоруссией назначены 2 дополнительных поезда: № 211/238 Москва – Минск и № 221/222 Москва – Брест отправлением из Москвы 28 апреля.

    «Пик» перевозок в регионы ожидается 28 апреля и 5 мая, а максимальный пассажиропоток в обратном направлении – 1 и 9 мая.

    Занятость мест в поездах дальнего следования отслеживается сотрудниками компании в оперативном режиме. В случае роста спроса будет принято решение об увеличении количества дополнительных поездов либо пополнении уже назначенных составов.

    Напомним, с 11 декабря 2016 года оформление проездных документов в поезда дальнего следования начинается за 60 суток до отправления поезда.

    Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    10.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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