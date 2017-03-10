Обсуждены вопросы усиления мер по предотвращению заноса и распространения возбудителей высокопатогенного гриппа А птиц

9 марта Сергей Артамонов провел заседание Правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Заседание было посвящено вопросам усиления мер по предотвращению заноса и распространения возбудителей высокопатогенного гриппа А птиц.

С докладом по проблеме вступил руководитель Госветслужбы Чувашии Сергей Скворцов. Сергей Иванович отметил, что в настоящее время эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц (ВГП) остаётся крайне напряженной ввиду широкого распространения вирусов гриппа, относящихся к евроазиатской генетической линии. Более 30 стран уведомили Всемирную организацию здравоохранения животных о вспышках гриппа птиц, обусловленного подтипом Н5N8. Растёт антигенное разнообразие вирусов, так выявлен «новый» вирус Н5N6 в Греции, который широко распространился в Японии и Китае, и представляет угрозу для человека.

В мире нотифицированы следующие подтипы высокопатогенного вируса гриппа птиц — Н5N1 (6 стран), H5N2 (1 страна), Н5N5 (5 стран), Н5N6 (4 государства), Н5N8 (более 30), Н7N9 (1 страна). Наибольшее количество вспышек среди диких и домашних птиц, вызванных вирусом Н5N8, зарегистрировано на начало марта 2017 г. в Германии (более 100), Франции (более 290), Польше (более 80), Словакии (более 60), Румынии (более 60), Чехии (более 50). Помимо регистрации ВГП, в мире выявляют низкопатогенные вирусы гриппа птиц (НГП) подтипов Н5N1, Н5N2, Н5N3, Н5N9 — во Франции, Н7N3 — в Камбодже, Н5N3 — в Германии, Н7N6 — в Чили.

Следует упомянуть и о случаях заражения вирусом «птичьего» гриппа человека. Так, продолжают регистрировать инциденты гриппа у человека в Китае, обусловленные подтипом Н7N9. Вирус данного подтипа проявил себя в марте 2013 г. и на сегодняшний день зарегистрировано уже более 1000 случаев инфицирования людей данным патогеном.

В докладе отмечено, что за 2016 год ВПГ выявлен в 5 субъектах России, а именно Республиках Калмыкия и Тыва, Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях.

С начала 2017 года данное заболевание зарегистрировано среди диких птиц в Калининградской области (1 неблагополучный пункт) и Краснодарском крае (2 неблагополучных пункта), среди домашней птицы в Воронежской (1 неблагополучный пункт), Московской областях (6 неблагополучных пунктов) и Чеченской Республике (1 неблагополучный пункт). В конце февраля 2017 г. был выделен вирус гриппа А/Н5 от павших лебедей-шипунов в Калининградской области. Обострилась эпизоотическая ситуация и в Московской области.

Последний случай зарегистрирован 6 марта 2017 года в Московской области Сергиево-Посадский муниципальный район, д. Тураково OOО «Новые Технологии».

Наибольшая вероятность возникновения новых очагов инфекции сохраняется на территориях Южного, Северокавказского и Крымского федеральных округов.

Главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики подчеркнул, что в настоящее время Чувашская Республика благополучна по гриппу птиц. За 2016 год в БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии проведено 1654 мониторинговых исследования на грипп птиц. Результаты отрицательные.

На 09.03.2017 года проведено 329 мониторинговых исследований на грипп птиц. Результаты исследований отрицательные.

На территории республики из 12 птицеводческих предприятий 9 работают в режиме закрытого типа (составляет 75%), 2 – в режиме незакрытого типа и на 1 предприятии – по одной ферме закрытого и незакрытого типа.

На каждом птицеводческом предприятии республики постоянно контролируется эпизоотическая ситуация. Периодичность проведения исследования на грипп птиц в каждом из птицеводческих помещений – не реже 1 раза в квартал для птицеводческих организаций закрытого типа и не реже 2 раз в год для птицеводческих организаций открытого типа; а для населенных пунктов, где имеется домашняя птица – не реже 2 раз в год ( в соответствии с разделом V. «Требования по профилактике гриппа птиц» Правил по борьбе с гриппом птиц, утвержденных приказом Минсельхоза России от 27.03.2016 № 90) .

БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии располагает необходимыми лабораторно-диагностическими наборами:

— набор реагентов «ПЦР-грипп-А-фактор» для выделения РНК вируса гриппа А в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и ПЦР в реальном времени (ООО ВетФактор) (1 набор на 50 исследований);

— набор антигенов и сывороток для диагностики гриппа птиц Н5/Н7 (ОАО Покровский завод биопрепаратов) – (0,5 набора на 500 исследований);

— набор для выявления антител к вирусу гриппа птиц в ИФА при тестировании сывороток в одном разведении (ФГБУ ВНИИЗЖ) (4 набора на 190 исследований).

В станциях по борьбе с болезнями животных имеется запас препаратов для бескровного убоя больной птицы.

Для проведения профилактических противоэпизоотических мероприятий в резерве имеются дезинфицирующие и материально-технические средства, в том числе хлорной извести – 3,2 т, едкого натра – 10,2 т, формалина – 0,15 т, противочумные костюмы – 236 шт., защитные костюмы – 419 шт.

В полной готовности имеются технические средства для проведения дезинфекции и дезинсекции. В наличии имеются 29 дезинфекционных машин (ДУК).

В связи с создавшейся ситуацией владельцам домашней птицы, личных подворных хозяйств рекомендуется:

— обеспечить безвыгульное ёё содержание с целью недопущения контакта с дикими и синантропными птицами и продуктами их жизнедеятельности, так как основной механизм передачи инфекции — фекально-оральный путь.

С целью снижения угрозы возникновения заболевания на территории Чувашской Республики ввоз живой птицы на территорию республики проводить только после согласования с Госветслужбой Чувашии маршрута передвижения и эпизоотического благополучия места её выхода. Вести контроль за фактическим поступлением отправляемой птицы в пункты назначения на территории республики.

Грипп птиц является особо опасным карантинным заболеванием. Любые изменения от нормального поведения птиц (отказ от корма и воды, апатия, взъерошенность оперения, шаткость походки, опущенные крылья и др.), а также внезапный падеж птиц может свидетельствовать о данном заболевании, что требует незамедлительного обращения в ветеринарную службу для уточнения диагноза, оперативного купирования инфекции и недопущения её распространения.

Источник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики