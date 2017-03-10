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    Довезли до победы

    Собакам, как и людям, для победы нужно много тренироваться. Фото из семейного архива ДудкиныхОТ ОДНОЙ СОБАКИ – К ШЕСТНАДЦАТИ

    В гонках на собачьих упряжках рядом с Алексеем Дудкиным всегда его жена Елена. Ведь каюр (погонщик собак) на соревнованиях управляет упряжкой постоянно, без помощника здесь не обойтись. И Елена прекрасно справляется со своей задачей.
    …В конце февраля под Костромой прошла ежегодная международная гонка на собачьих упряжках «Северная надежда». С 2011 года постоянно участвуют в этих соревнованиях Елена с Алексеем, заводчики хаски из Чувашии. В этом году ребята со своей упряжкой из десяти собак в четвертый раз взяли первое место на средней дистанции в 313 км. Четвероногих привезли на гонки в специальном прицепе, который Алексей построил вместе с друзьями. У каждой собаки – свой удобный бокс.
    Ни для кого не секрет, что для участия в подобных соревнованиях нужна специальная подготовка. Тренировки для собак начинаются еще с осени. Как говорит Елена, «начинаем с небольших дистанций, постепенно наращивая километраж. Чтобы проходить длинные дистанции, нужно на тренировках пробегать хотя бы 70 процентов от гоночных расстояний».
    Семья живет в своем доме в Карачурах. И сейчас у Дудкиных в общей сложности 16 друзей человека. Содержатся они в специальных вольерах, где у каждой собаки есть будка. Несколько раз в день их выпускают побегать по территории…
    Многие дети, наверное, уже успели прокатиться зимой на собачьей упряжке в чебоксарском парке имени космонавта Николаева. Знайте, это и есть собаки-призеры соревнований. На собаках семья не зарабатывает, поэтому кроме основной работы зимой Дудкины вынуждены катать детей: питание обходится недешево. «Это хобби, которое съедает весь семейный бюджет», – говорит Елена.
    Первую свою собаку Дудкины завели в 2009 году, с тех пор поголовье только растет. После покупки первого щенка Рагнара поняли, что с хаски необходимо много бегать. Решили взять еще одну собаку, чтобы бегать с ними на велосипедах вдвоем. «Потом захотелось упряжку, – вспоминает Елена, – так и пошло-поехало». Дочке Елены и Алексея Саше в марте будет пять лет, девочка очень любит помогать родителям с питомцами. И если покормить хаски без нее, очень обижается.

    Лиля КУЗИНА

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    10.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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