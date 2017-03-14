В Чувашии ищут предполагаемого серийного убийцу

В 2011–2012 годах на территории ряда субъектов Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов было совершено более 30 убийств женщин преклонного возраста (в том числе два убийства в Чебоксарах).

Во всех случаях жертвами преступления были одиноко проживавшие в домах-«хрущевках» женщины в возрасте 75–90 лет. Как полагает следствие, преступник, пользуясь их доверием, представлялся сотрудником ТСЖ либо социальных служб, после чего проходил в квартиру, где душил женщин и похищал деньги.

В связи с расследованием уголовного дела по факту совершения убийств СУ СКР по Чувашии просит оказать содействие в розыске предполагаемого преступника. Его приметы: на вид 20–30 лет, рост около 165–170 см, среднего телосложения, неславянской внешности. Следствие располагает фотографиями (фотороботом) и видеозаписью с изображением потенциального преступника, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде одной из жертв.

За информацию, способствующую задержанию преступника, гарантировано вознаграждение в размере 3 миллионов рублей. Конфиденциальность гарантируется. Если вам что-либо известно о лице, изображенном на фотороботе, а также о его местонахождении, просим незамедлительно сообщить по телефонам в Чебоксарах: 02, (8-8352) 66-24-31 или (8-843) 291-30- 45.



