Чувашия — в пятерке лидеров экологического рейтинга субъектов РФ

Общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» сформирован экологический рейтинг субъектов РФ за период зимы 2016-2017 годов. Чувашская Республика в данном рейтинге находится на 4-е месте. Регион улучшил свои позиции, поднявшись на две строчки по сравнению с общими итогами за 2016 год.

В пятерку лидеров экологического рейтинга среди субъектов РФ также входят Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край и г. Москва.

При составлении рейтинга учитываются такие критерии, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, ответственность власти, активность общественных организаций и другие. Расчет рейтинга осуществляется информационно-аналитической системой на основании показателей каждого субъекта, оценки состояния окружающей среды профильными контролирующими органами и компетентными специалистами.

Как отмечают эксперты «Зеленого патруля», одной из основных проблем, влияющих на состояние экологии, является обращение с отходами. Регионы имеют небольшое количество объектов обработки и размещения коммунальных отходов, соответствующих законодательству и обеспечивающих экологическую безопасность.

Для решения данной проблемы в Чувашии на принципах государственно-частного партнерства создана инновационная комплексная система переработки и утилизации отходов, благодаря чему республика входит в число «пилотных» регионов России, готовых к переходу на новую систему обращения с отходами. Основой этой системы являются мусоросортировочный комплекс и полигон ТБО в г. Новочебоксарске, мусороперегрузочная станция в г. Чебоксары. В 2017 году планируется начать строительство еще двух мусороперегрузочных станций — в Канаше и Шумерлинском районе.

Для обеспечения экологической безопасности ведется работа по ликвидации накопленного экологического ущерба. В этом году начнется рекультивация закрытой санкционированной свалки ТБО г. Чебоксары. Мероприятие включено в национальный проект «Чистая страна» и на его реализацию в федеральном бюджете предусмотрено порядка 330 млн рублей.

Не меньшее внимание уделяется состоянию водных объектов и улучшению качества сбрасываемых сточных вод предприятиями ЖКХ. На эти цели направлен крупный инвестиционный проект по реконструкции биологических очистных сооружений в г. Новочебоксарске. Кроме того, существенно снизить уровень вредного воздействия на природную среду позволило строительство комплекса сооружений по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражная» г.Чебоксары.

Важную роль в создании благоприятной окружающей среды в республике играют зеленые зоны, поэтому проводятся мероприятия по сохранению ценных природных объектов, развитию сети особо охраняемых природных территорий. В настоящее время в республике существует 63 ООПТ. В 2017 году запланировано создание 4 ООПТ регионального значения в Заволжье г. Чебоксары, Аликовском, Порецком, Шумерлинском, Яльчикском районах и 6 ООПТ местного значения. В частности уже подготовлены материалы, обосновывающие придание статуса государственного заказника «Шемалаковский» природной территории в Яльчикском районе и государственного заказника «Заволжский» природной территории в Заволжье.

Стоит отметить, что эти и другие мероприятия, включенные в региональный план мероприятий по проведению в Чувашской Республике Года экологии, находятся на личном контроле Главы Чувашии Михаила Игнатьева. В реализации плана задействованы органы власти, местного самоуправления, организации всех форм собственности, население.

Источник: Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики