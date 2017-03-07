Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: Чувашия – динамично развивающийся и инвестиционно привлекательный регион

6 марта состоялась рабочая встреча президента – председателя правления банка ВТБ Андрея Костина и главы Чувашии Михаила Игнатьева, в ходе которой стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества банка и республики.

Между Чувашией и ВТБ выстроены давние партнерские отношения, банк осуществляет свою деятельность на территории республики с 2000 года.

Как отметил Михаил Игнатьев, благодаря поддержке ВТБ продолжено строительство в Чебоксарах микрорайона Новый город. В мае 2015 года в столице Чувашии открылся сервисный центр банка ВТБ 24, дочернего банка ВТБ. Подобных сервисных центров в стране было всего 2 — в Москве и Барнауле. Самый масштабный сегодня – чебоксарский: площадь здания — почти 13 тысяч квадратных метров. В проект вложено около полутора миллиардов инвестиций. В подразделении головного офиса и региональном офисе ВТБ Чувашии трудятся полторы тысячи человек. В сервисном центре работает 1246 человек. 49 из них переехали в Чувашию из центральных офисов банка.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил Андрея Костина за эффективную работу банка ВТБ в регионе. «Это очень важно и для города Чебоксары, и для республики в целом. Благодаря работе сервисного центра увеличиваются налоговые отчисления в местный бюджет, создаются новые рабочие места. Постоянное совершенствование деятельности банка, появление новых финансовых продуктов, создание условий для обслуживания клиентов позволяют сделать банковские услуги еще более интересными и доступными как для предприятий и организаций, так и для жителей Чувашии», – отметил Михаил Игнатьев.

В свою очередь президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин отметил, что Чувашия – динамично развивающийся и инвестиционно привлекательный регион. Сегодня ВТБ является финансовым партнером предприятий всех ведущих отраслей экономики республики – электротехнической, дорожной, оборонно-промышленного комплекса и торговли. ВТБ продолжит укреплять партнерские отношения с правительством и местным бизнесом.

В ходе беседы Андрей Костин и Михаил Игнатьев обсудили возможность участия банка ВТБ в социальных инфраструктурных проектах, реализуемых на территории Чувашии. Руководитель региона обратил внимание, что в настоящее время особенно актуальным является строительство школ. Так, в городе Чебоксары порядка 7% школьников вынуждены учиться во вторую смену. Андрей Костин пообещал изучить вопрос об участии банка в строительстве школ в республике на основе государственно-частного партнерства и отметил, что Чувашия может стать пилотным регионом по отработке подобного проекта.

По состоянию на 1 января 2017 года кредитный портфель банка ВТБ в Чувашской Республике составил 6,9 млрд рублей, увеличившись с начала года почти в 2 раза. За 2016 год предприятиям и организациям Чувашии выдано кредитов на сумму 10,7 млрд рублей.