Михаил Игнатьев вручил госнаграды женщинам: «Трудом и преданностью каждого из вас создается слава Чувашии»

7 марта Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил государственные награды лучшим труженицам республики.

В церемонии награждения также приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики, председатель Совета отцов Чувашской Республики Владимир Викторов и председатель Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Судленков.

Глава республики поздравил всех участниц торжества с наступающим праздником 8 марта и высокими заслуженными наградами. «Символично, что такое важное событие в жизни каждого из вас происходит в преддверии Международного женского дня – первого весеннего праздника, который наполнен нежностью и благодарностью к прекрасной половине человечества», – отметил он.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что без женского участия не обходится ни одна сфера деятельности. «Вместе с вами мы развиваем экономику, образование и науку, здравоохранение, культуру, спорт. Наделенные добротой и чуткостью, вы принимаете активное участие в решении социально значимых вопросов. Трудом и преданностью каждого из вас создается слава Чувашии, – констатировал Глава республики.

Награжденные выразили благодарность руководству республики за высокую оценку их профессиональной деятельности.

«Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», которой я удостоена, это заслуга всей потребкооперации Чувашии, которая смело лидирует в системе Потребсоюза России», – отметила председатель Правления Чувашского республиканского союза потребительских обществ Людмила Абрамова.

Заведующий сектором ретроспективной библиографии отдела национальной литературы и библиографии БУ ЧР «Национальная библиотека Чувашской Республики» Роза Степанова, получившая почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики», выразила признательность Михаилу Игнатьеву за высокую оценку библиотечного дела, как части истории и культуры общества.