В Чувашии увеличили штраф за нарушение порядка распоряжения государственным имуществом

Соответствующий законопроект одобрен на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики 7 марта, которое провел Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Документом предлагается увеличить размер административного штрафа за нарушение порядка распоряжения и использования объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности до размера, установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Так, за нарушение порядка распоряжения (распоряжение без наличия разрешения органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного в области имущественных отношений) предлагается увеличить размер штрафа с 1000-1500 рублей до 4000-5000 рублей. За использование без надлежаще оформленных документов либо с нарушением норм и правил эксплуатации и содержания для граждан сумму штрафа намерены увеличить с 300-500 рублей до 1000-1500 рублей, для должностных лиц — с 500-1000 рублей до 2000-3000 рублей, для юридических лиц с 1000-10000 рублей до 20000-30000 рублей.

Отметим, размер административных штрафов за нарушение порядка использования и распоряжения государственными объектами нежилого фонда в Чувашии не пересматривался с 2007 года. При этом в республике среди субъектов Приволжского федерального округа установлены самые низкие размеры административного штрафа за нарушение порядка использования и распоряжения объектами нежилого фонда. Так, например, в Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях размер штрафа соответствует размеру, установленному КоАП РФ, а в Республике Башкортостан и Республике Татарстан – превышает его в 2-3 раза – на граждан, в 10 раз – на должностных лиц, в 3-10 раз – на юридических лиц.

«Мы должны двигаться в сторону дальнейшего повышения штрафов. Их размер сегодня никого не смущает. Нарушителям ничего не стоит заплатить штраф и продолжать дальше нарушать установленные порядки и правила. При этом речь идет об эффективности использования госимущества», – отметил Михаил Игнатьев.