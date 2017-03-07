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    Кабмин Чувашии отобрал проекты для финансовой поддержки из республиканского бюджета

    Соответствующий проект постановления принят сегодня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, которое провел Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

    1 млн 783 тыс. рублей будут направлены на строительство игровой площадки в д. Таутово Таутовского сельского поселения Аликовского района, спортивной площадки в д. Михайловка Михайловского сельского поселения Цивильского района, этнокультурного парка в с. Тугаево Тугаевского сельского поселения Комсомольского района и парковой зоны в Адукасинского сельского поселения Красноармейского района.

    Как отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов,  предусмотрено софинансирование указанных проектов и из местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

    Также на заседании Кабинета Министров Чувашии было согласовано распределение субсидии на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в рамках программы устойчивого развития сельских территорий.

    Общий объем субсидий на эти цели в 2017 году составляет 11 млн 876 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 6 млн 707 тыс. рублей, из республиканского – 5 млн 169 тыс. рублей.

    В этом году субсидии предлагается направить на реализацию проекта «Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в д. Хучель Канашского района Чувашской Республики», набравшего наибольшее количество баллов в ходе конкурсного отбора.

    Всего в течение трех лет здесь планируется построить около 120 домов для местных жителей, реализовать комплекс мер по благоустройству территории.  Михаил Игнатьев обратил внимание, что необходимо отслеживать адресность использования выделяемых средств. «Надо соблюдать правила игры, которые установлены. Прежде всего, это делается в интересах жителей республики, с целью создания комфортных условий для жизни и работы», – подчеркнул он. Руководитель региона также акцентировал, что построенные дома должны быть своевременно оформлены и зарегистрированы.

    Добавим, конкурсной комиссией для реализации в 2017–2020 годах также отобраны  проекты «Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в восточной части д. Старое Янситово Урмарского района Чувашской Республики», «Компактная жилищная застройка в южной части д. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики».

    Всего в Чувашии за 2009–2016 годы реализовано шесть подобных проектов на общую сумму 531,4 млн рублей,  в том числе в д. Малое Батырево Туруновского сельского поселения Батыревского района, в с. Николаевское Николаевского сельского поселения Ядринского района, с. Порецкое Порецкого сельского поселения Порецкого района, с. Чурачики Чурачикского сельского поселения Цивильского района, с. Шыгырдан Шыгырданского сельского поселения Батыревского района, д. Яндово Синъялского сельского поселения Чебоксарского района.

    Распределены также более 5,5 млн рублей субсидии бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры, в том числе из федерального бюджета – более 4 млн рублей, из республиканского около 1,4 млн рублей.

    Средства будут направлены на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений.

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    07.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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