Алкоголь сбывали с рук

В Чебоксарах задержаны шестеро мужчин, которые подозреваются в незаконном обороте контрафактной алкогольной продукции.
По версии следствия, с ноября 2015-го по февраль нынешнего года они организовали на территории республики оборот немаркированной, а также небезопасной для здоровья и жизни граждан спиртосодержащей продукции, в том числе под видом коньяка, водки, виски, текилы. Приобретали ее за пределами Чувашии по цене около 50 рублей за поллитровку и сбывали не через торговые сети, а с рук.
После прибытия в Чебоксары очередной партии немаркированного алкоголя на сумму 370 тыс. рублей на двух грузовых «Газелях» злоумышленников задержали правоохранители.
Обыски одновременно проводились в квартирах и гаражах, расположенных по восьми адресам в Чебоксарах.
Эту работу выполняли 12 следователей СУ СКР по Чувашии и 20 сотрудников органов внутренних дел.
Из незаконного оборота изъято 22 канистры, а также 555 коробок, в каждой из которых находилось по 6–20 бутылок емкостью от 0,5 до литра с контрафактным алкоголем различных наименований.
Грузовые «Газели» помещены на специализированную стоянку, а участники незаконного бизнеса арестованы. Идет следствие.
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