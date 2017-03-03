Алкоголь сбывали с рук

В Чебоксарах задержаны шестеро мужчин, которые подозреваются в незаконном обороте контрафактной алкогольной продукции.

По версии следствия, с ноября 2015-го по февраль нынешнего года они организовали на территории республики оборот немаркированной, а также небезопасной для здоровья и жизни граждан спиртосодержащей продукции, в том числе под видом коньяка, водки, виски, текилы. Приобретали ее за пределами Чувашии по цене около 50 рублей за поллитровку и сбывали не через торговые сети, а с рук.

После прибытия в Чебоксары очередной партии немаркированного алкоголя на сумму 370 тыс. рублей на двух грузовых «Газелях» злоумышленников задержали правоохранители.

Обыски одновременно проводились в квартирах и гаражах, расположенных по восьми адресам в Чебоксарах.

Эту работу выполняли 12 следователей СУ СКР по Чувашии и 20 сотрудников органов внутренних дел.

Из незаконного оборота изъято 22 канистры, а также 555 коробок, в каждой из которых находилось по 6–20 бутылок емкостью от 0,5 до литра с контрафактным алкоголем различных наименований.

Грузовые «Газели» помещены на специализированную стоянку, а участники незаконного бизнеса арестованы. Идет следствие.