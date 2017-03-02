«В рамках соглашения в ближайшее время мы должны создать рабочую группу для изучения возможностей сторон. В Чувашии мы посмотрим сферы, которые развиты методологически лучше. Думаю, что мы можем поучиться у Чувашии развитию сельского хозяйства. Это касается и уровня благоустройства. Я бывал во многих городах. Особенно в Чебоксарах уровень благоустройства выше, чем в Нижнем Новгороде. Мы с Чувашией не только соседи, а серьезные партнеры».
(На Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», где было подписано партнерское соглашение между правительствами Чувашской Республики и Нижегородской области)
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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