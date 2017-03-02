Главное, Экспертиза Районам обещана поддержка на реализацию местных инициатив О ДОХОДАХ И ДОЛГАХ Вчера в рамках поездки в Цивильский район Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с главой муниципального образования Татьяной Барановой и руководителем администрации района Александром Казаковым. На ней обсуждались итоги социально-экономического развития района за 2016 год, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Как отметил Александр Казаков, муниципальные власти выполняют все обязательства перед жителями района по расходной части бюджета, идет работа по увеличению доли собственных доходов в местном бюджете. Михаил Игнатьев обратил внимание на необходимость системной и жесткой работы с должниками – арендаторами муниципальной собственности. «Речь идет о миллионах рублей, которые могут быть направлены на реализацию важных социальных проектов. У вас есть все инструменты для решения этих вопросов. Обращайтесь в суды, привлекайте правоохранительные органы. Ваша задача – защищать интересы Цивильского района и его жителей», – подчеркнул Глава Чувашии.

Были обсуждены на встрече и вопросы благоустройства территорий. Михаил Игнатьев напомнил, что в этом году районы могут получить значительную финансовую поддержку на реализацию местных инициатив. По словам Александра Казакова, в районе уже готовы документы по двум проектам – по организации парковых зон и благоустройству Цивильской площади. «Это важный для нас проект, – сообщил глава администрации Цивильского района. – Сейчас мы все крупные мероприятия проводим перед центральным магазином. Участие в республиканской программе позволит нам решить эту давнюю проблему».

Подробности – в следующем выпуске «СЧ».

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