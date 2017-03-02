Госслужащих в Чувашии стало меньше

В Чувашии сократилось число государственных гражданских служащих – такую информацию обнародовал Чувашстат. В государственных органах Чувашской Республики на конец декабря 2015 года замещали должности государственной гражданской службы 5,4 тыс. человек, а к концу декабря 2016 года их число уменьшилось до 5,2 тыс. человек.

«Именно с этим связан и статистический рост заработной платы в республиканских государственных органах на 6 проц. в 2016 году в сравнении с 2015 годом. Штатная численность государственных служащих за указанный период сократилась, а фонд оплаты труда остался на прежнем уровне», – пояснил министр труда и социальной защиты республики Сергей Димитриев.

В Минтруде Чувашии отмечают, что решения о повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики, и размеров должностных окладов государственных гражданских служащих Чувашской Республики в последний раз принимались в регионе в 2013 году.

Кстати, по итогам 2016 года среди регионов ПФО у Чувашии один из самых низких показателей по зарплате госслужащих, напоминают в пресс-службе Администрации Главы республики.