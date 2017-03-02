Срочная пенсионная выплата включена в доход

При определении права неработающего пенсионера на получение федеральной социальной доплаты теперь учитывается и срочная пенсионная выплата, сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда. Такую норму установил Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 453-ФЗ, который вступил в силу в последний день того же года.
Срочная пенсионная выплата, пояснили в пресс-службе, устанавливается участникам Программы государственного софинансирования пенсии, если размер накопительной пенсии при расчете составляет более 5 проц. к общему размеру пенсии (накопительной и страховой). Выплата производится ежемесячно в течение 10 лет. Пенсионер может выбрать также и более длительный период. По данным республиканского отделения ПФР, в Чувашии срочную пенсионную выплату получают 179 человек, ее средний размер составляет 1130 рублей.
Как мы уже не раз писали, федеральная социальная доплата устанавливается неработающим пенсионерам до уровня регионального прожиточного минимума. В Чувашии его размер сегодня составляет 7720 руб. Размер доплаты определяется как разница между прожиточным минимумом и доходом пенсионера. В доход теперь включаются страховая и накопительная пенсии, срочная пенсионная выплата и другие ежемесячные выплаты, как федеральные, так и региональные.
На сегодня в республике в соответствии с указанным законом федеральная социальная доплата установлена 26-ти неработающим пенсионерам, в составе дохода которых имеется срочная пенсионная выплата.
Сегодня федеральную социальную доплату в Чувашии получают 35,4 тыс. пенсионеров. Средний размер доплаты составляет 1,8 тыс. рублей.
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