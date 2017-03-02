Республиканское отделение Пенсионного фонда подвело итоги выбора пенсионного страховщика за 2016 год

ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР

За прошедший год в Чувашии принято 2,6 тыс. заявлений о формировании и инвестировании пенсионных накоплений. При этом абсолютное большинство решило свои накопления перевести из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в Пенсионный фонд России (ПФР).

Таких заявлений, назвали цифры в пресс-службе отделения, поступило 80 проц., тогда как всего 4 проц. заявителей решили, наоборот, перейти из ПФР в негосударственный фонд. Еще 9 проц. изъявили желание перейти из одного негосударственного фонда в другой.

Что еще характерно – более половины заявлений о досрочном переходе от одного страховщика к другому. Видимо, не все осведомлены, что такие заявления рассматриваются на следующий год после подачи и могут привести к потере инвестиционного дохода. Для сохранения инвестиционного дохода Пенсионный фонд России рекомендует подавать заявление о переходе к новому страховщику (ПФР или НПФ) один раз в 5 лет.

В республиканском отделении рекомендуют: оформляя заявление, уточните, когда ваши средства будут переведены в НПФ или ПФР. Если на следующий год – заявление досрочное, если через 5 лет – заявление с сохранением инвестиционного дохода за предыдущее время. Следует также иметь в виду, что если в течение года подано несколько заявлений – рассмотрено будет последнее по дате.

Принимая решение о переходе в негосударственный пенсионный фонд, важно учитывать, что при достижении пенсионного возраста именно он будет назначать и выплачивать накопительную пенсию. Если в республике нет или впоследствии не будет филиала НПФ, необходимо будет направлять в НПФ нотариально заверенное заявление о назначении пенсии либо подать заявление лично в ближайшем филиале НПФ (Казань, Нижний Новгород, Москва).

По данным республиканского отделения, сегодня обязательные накопительные взносы граждан инвестируют 42 страховщика: это Пенсионный фонд России (через государственную и частные управляющие компании) и 41 негосударственный пенсионный фонд, вошедший в систему гарантирования прав застрахованных лиц. С их списком можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Будущим пенсионерам»/«О пенсионных накоплениях»/«Перечень НПФ и УК».

У какого страховщика формируется ваша накопительная пенсия, можно узнать в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений», услуга «Получить информацию о текущем страховщике». Вход в «Личный кабинет» – с паролем Единого портала госуслуг, подтвердить учетную запись можно в Пенсионном фонде или МФЦ.