ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
18:04 02.03.2017
Автором текста Тотального диктанта-2017 выбран Леонид Юзефович
17:41 02.03.2017
Сотрудники Международного аэропорта Чебоксары не были готовы к прилету спортсменов в колясках и поэтому предложили перенести их из салона самолета на руках
14:01 02.03.2017
Опытом работы чебоксарских парков в зимний период заинтересовались другие города России
13:35 02.03.2017
В Чувашии полицейские изъяли более 5000 литров контрафактного алкоголя
12:59 02.03.2017
В Чебоксарах может появиться библиотека будущего
12:33 02.03.2017
Рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества Чувашии с Общественным телевидением России
17:20 01.03.2017
В Чувашии сократилось число государственных гражданских служащих
15:47 01.03.2017
Подписано соглашение на финансирование из федерального бюджета строительства пяти и реконструкции двух сельских дорог в Чувашии
22:28 28.02.2017
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов вопросы межбюджетной политики
16:41 28.02.2017
Делегация Чувашской Республики приняла участие в Российском инвестиционном форуме — 2017
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Пенсионная среда
Республиканское отделение Пенсионного фонда подвело итоги выбора пенсионного страховщика за 2016 год

Теперь размер пенсии и прибавку после индексации можно посмотреть в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Фото trud.ruПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР

За прошедший год в Чувашии принято 2,6 тыс. заявлений о формировании и инвестировании пенсионных накоплений. При этом абсолютное большинство решило свои накопления перевести из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в Пенсионный фонд России (ПФР).
Таких заявлений, назвали цифры в пресс-службе отделения, поступило 80 проц., тогда как всего 4 проц. заявителей решили, наоборот, перейти из ПФР в негосударственный фонд. Еще 9 проц. изъявили желание перейти из одного негосударственного фонда в другой.
Что еще характерно – более половины заявлений о досрочном переходе от одного страховщика к другому. Видимо, не все осведомлены, что такие заявления рассматриваются на следующий год после подачи и могут привести к потере инвестиционного дохода. Для сохранения инвестиционного дохода Пенсионный фонд России рекомендует подавать заявление о переходе к новому страховщику (ПФР или НПФ) один раз в 5 лет.
В республиканском отделении рекомендуют: оформляя заявление, уточните, когда ваши средства будут переведены в НПФ или ПФР. Если на следующий год – заявление досрочное, если через 5 лет – заявление с сохранением инвестиционного дохода за предыдущее время. Следует также иметь в виду, что если в течение года подано несколько заявлений – рассмотрено будет последнее по дате.
Принимая решение о переходе в негосударственный пенсионный фонд, важно учитывать, что при достижении пенсионного возраста именно он будет назначать и выплачивать накопительную пенсию. Если в республике нет или впоследствии не будет филиала НПФ, необходимо будет направлять в НПФ нотариально заверенное заявление о назначении пенсии либо подать заявление лично в ближайшем филиале НПФ (Казань, Нижний Новгород, Москва).
По данным республиканского отделения, сегодня обязательные накопительные взносы граждан инвестируют 42 страховщика: это Пенсионный фонд России (через государственную и частные управляющие компании) и 41 негосударственный пенсионный фонд, вошедший в систему гарантирования прав застрахованных лиц. С их списком можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Будущим пенсионерам»/«О пенсионных накоплениях»/«Перечень НПФ и УК».
У какого страховщика формируется ваша накопительная пенсия, можно узнать в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений», услуга «Получить информацию о текущем страховщике». Вход в «Личный кабинет» – с паролем Единого портала госуслуг, подтвердить учетную запись можно в Пенсионном фонде или МФЦ.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Пенсионная среда, .

02.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Смотр строя и песни

Евгения ФЕДОРОВА, блогер

На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 79 queries in 0,415 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев