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Вопрос-ответ, Главное, Пенсионная среда
Пенсионная среда

ГОД ПЕРЕРЫВА СЧИТАЕТСЯ
Если я правильно понял, в рамках Программы софинансирования пенсии государство удваивает наши взносы в течение 10 лет. Я вступил в Программу в 2012 году, то есть ежегодно с этого времени перечисляю 12000 рублей. Но вот незадача, я забыл внести взносы в 2013 году (обнаружил по квитанциям, что ее у меня за 2013 год нет). Сколько лет государство мне теперь будет софинансировать?

Андрей В., Чебоксарский район

По Программе государственного софинансирования пенсии добровольные пенсионные взносы на накопительную пенсию в размере от 2 тысяч до 12 тысяч рублей в год государство удваивает в течение 10 лет с года уплаты первого взноса, внесенного не позднее 31 января 2015 года. За это время участники Программы могут прерывать и возобновлять уплату взносов по своему усмотрению. Если первый платеж внесен в 2012 году, то софинансироваться будут взносы, уплаченные по 2021 год, пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда.

НА ПРОЦЕНТЫ ПРОПУЩЕННЫХ ИНДЕКСАЦИЙ
Я уволился с работы 9 декабря 2016 года. Сведения о работающих сотрудниках мой бывший работодатель отправлял в ПФР в январе 2017 года. Но пенсию с февраля 2017 года мне не проиндексировали. Разъясните, пожалуйста, когда будет индексация моей пенсии и на сколько процентов? Ведь как я понял из газет – мне должны начислить индексацию и за 2016 год…

Александр Прохорович,
Новочебоксарск

Если вы уволились 9 декабря 2016 года, то в отчете за декабрь, который ваш работодатель обязан представить в Пенсионный фонд до 15 января, вы будете в числе работавших в декабре, пояснили в Отделении ПФР по Чувашии. В отчете за январь (он поступит в Пенсионный фонд до 15 февраля) вас в числе работавших в январе уже не будет.
Сведения работодателя будут введены в базу для обработки, и в марте будет вынесено решение о выплате вам пенсии и сформированы выплатные документы. В апреле пенсия будет выплачена в повышенном размере на проценты пропущенных индексаций, то есть за февраль 2016 года и 2017 года.
Например, если пенсия в период работы в декабре составляла 10355 руб., то после увольнения ее размер с 1 апреля составит 11350,6 руб. (увеличение на 4 проц. и 5,4 проц.). Доплата за прошлое время по законодательству не предусмотрена.

ОЖИДАЕМЫЙ ПЕРИОД
Читал, что на 2017 год с 234 месяцев до 240 месяцев увеличен «период дожития» для расчета накопительной пенсии. Что означает эта величина и как она влияет на размер накопительной пенсии?

Андрей И., Чебоксары

Ожидаемый период выплаты («период дожития») используется для определения размера накопительной пенсии: сумма средств пенсионных накоплений делится на количество месяцев ожидаемого периода.
С 1 января 2016 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
Как подтвердили в республиканском отделении Пенсионного фонда, Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 481-ФЗ продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2017 году действительно утверждена в 240 месяцев (20 лет).
В случае если гражданин по достижении пенсионного возраста, не обращается за назначением накопительной пенсии, то ожидаемый период выплаты сокращается на один год за каждый полный год, истекший со дня достижения общеустановленного пенсионного возраста, но не менее 14 лет (168 месяцев).

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Метки: Вопрос-ответ, Главное, Пенсионная среда, .

02.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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