Пенсионная среда

ГОД ПЕРЕРЫВА СЧИТАЕТСЯ

Если я правильно понял, в рамках Программы софинансирования пенсии государство удваивает наши взносы в течение 10 лет. Я вступил в Программу в 2012 году, то есть ежегодно с этого времени перечисляю 12000 рублей. Но вот незадача, я забыл внести взносы в 2013 году (обнаружил по квитанциям, что ее у меня за 2013 год нет). Сколько лет государство мне теперь будет софинансировать?

Андрей В., Чебоксарский район

По Программе государственного софинансирования пенсии добровольные пенсионные взносы на накопительную пенсию в размере от 2 тысяч до 12 тысяч рублей в год государство удваивает в течение 10 лет с года уплаты первого взноса, внесенного не позднее 31 января 2015 года. За это время участники Программы могут прерывать и возобновлять уплату взносов по своему усмотрению. Если первый платеж внесен в 2012 году, то софинансироваться будут взносы, уплаченные по 2021 год, пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда.

НА ПРОЦЕНТЫ ПРОПУЩЕННЫХ ИНДЕКСАЦИЙ

Я уволился с работы 9 декабря 2016 года. Сведения о работающих сотрудниках мой бывший работодатель отправлял в ПФР в январе 2017 года. Но пенсию с февраля 2017 года мне не проиндексировали. Разъясните, пожалуйста, когда будет индексация моей пенсии и на сколько процентов? Ведь как я понял из газет – мне должны начислить индексацию и за 2016 год…

Александр Прохорович,

Новочебоксарск

Если вы уволились 9 декабря 2016 года, то в отчете за декабрь, который ваш работодатель обязан представить в Пенсионный фонд до 15 января, вы будете в числе работавших в декабре, пояснили в Отделении ПФР по Чувашии. В отчете за январь (он поступит в Пенсионный фонд до 15 февраля) вас в числе работавших в январе уже не будет.

Сведения работодателя будут введены в базу для обработки, и в марте будет вынесено решение о выплате вам пенсии и сформированы выплатные документы. В апреле пенсия будет выплачена в повышенном размере на проценты пропущенных индексаций, то есть за февраль 2016 года и 2017 года.

Например, если пенсия в период работы в декабре составляла 10355 руб., то после увольнения ее размер с 1 апреля составит 11350,6 руб. (увеличение на 4 проц. и 5,4 проц.). Доплата за прошлое время по законодательству не предусмотрена.

ОЖИДАЕМЫЙ ПЕРИОД

Читал, что на 2017 год с 234 месяцев до 240 месяцев увеличен «период дожития» для расчета накопительной пенсии. Что означает эта величина и как она влияет на размер накопительной пенсии?

Андрей И., Чебоксары