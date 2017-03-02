Итоги недели с Юрием СОКОЛОВЫМ

«ТОП-5» событий минувших семи дней для читателей «СЧ» назвал председатель Чувашского регионального отделения Союза садоводов России, советник директора ФГБУН «Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина» РАН Юрий СОКОЛОВ.

1. Утвержден проект мемориальной экспозиции «Они были первыми».

Я очень ждал этого, поскольку сам инициировал открытие комплекса. Идею создания в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина в Москве мемориальной экспозиции, посвященной первому отряду космонавтов и 55-летию полета в космос нашего земляка Андрияна Николаева, поддержал Глава республики Михаил Игнатьев. Надеюсь, что Михаил Васильевич тоже оценит проект, который я передал ему на днях при личной встрече. В мае планируется торжественное открытие экспозиции. Об этом шла речь и на заседании дирекции ГБС РАН, где присутствовал и советник полпреда Чувашии при Президенте РФ Анатолий Григорьев.

2. Встреча с космонавтами в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Для меня эта встреча стала исторической. Я не просто увидел «старейшин» космонавтики и пожал им руку, но и получил своего рода благословение своих начинаний. Алексей Леонов, который первым вышел в открытый космос, предложил включить в мемориальную экспозицию не только тех, кто побывал в космосе, но и всех, кто был в списках первого отряда, – 20 космонавтов, а также создать отдельный стенд, посвященный первому женскому отряду космонавтов, состоявшему из пяти человек. Как известно, в космосе из них побывала лишь Валентина Терешкова. Но это вовсе не означает, что все остальные были позабыты. Кстати, согласились с Леоновым и другие космонавты – Василий Циблиев, Андрей Майборода, Юрий Гидзенко…

3. Подготовка к Межрегиональной выставке «Картофель-2017».

Участие в выставке, которая проходит в Чувашии уже в девятый раз, стало традицией для Союза садоводов республики. Вот и нынче мы представим плоды своего труда – различные черенки, саженцы садовых деревьев, луковицы цветов, семена, мед. Ну и, конечно же, – семена картофеля. Ведь ни один огородник в Чувашии не обходится без посадки на своем участке «второго хлеба».

4. Открыто представительство Союза садоводов Чувашской Республики в Москве по улице Краснобогатырской.

Думаю, что такое представительство нужно было открыть уже давно. Ведь в столице проживает немало выходцев из Чувашии, которые, как любой представитель нашей малой родины, имеют тягу к земле, к огородничеству. У многих наших земляков есть в пригороде свои участки. Кстати, с некоторыми садоводами мне удалось встретиться. Все очень довольны, что появилась еще одна организация, объединяющая и представляющая их интересы. Руководителем представительства стал Анатолий Сухов.

5. День защитника Отечества и приближающийся первый весенний праздник – Международный женский день.

Символично, что два праздника идут друг за другом. Мужчины должны беречь и уметь защитить прекрасную половину человечества. И не только на боевом посту. Хотя я придерживаюсь мнения, что любой мужчина должен уметь держать оружие в руках, и горжусь тем, что прошел службу в армии. Предназначение женщины – хранить очаг, растить детей. Это нелегкий труд, и я преклоняюсь перед слабой, но такой сильной половиной человечества. Счастья и здоровья вам, милые бабушки, мамы, жены, сестры и дочурки!