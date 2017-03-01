В первой группе рейтинга

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов РФ за январь – февраль 2017 года. Результаты его получены на основе заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

В первую группу Национального рейтинга, как и прежде, вошел Глава Чувашии Михаил Игнатьев, занявший 23 место. По мнению экспертов, позиция Игнатьева обеспечивается стабильной социально-экономической ситуацией в Чувашии, сообщают на официальном портале органов власти республики. Лидерами же рейтинга стали Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий национальный округ) и Сергей Собянин (Москва). Среди руководителей регионов ПФО в первую группу вошли также Рустам Минниханов (Татарстан), Рустэм Хамитов (Башкортостан) и Владимир Волков (Мордовия). Глава Республики Коми Сергей Гапликов оказался во второй группе (31 место). Ну а замыкают рейтинг Вячеслав Битаров (Республика Северная Осетия-Алания) и Владимир Миклушевский (Приморский край).