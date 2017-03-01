Анжелика в Белград не едет

Три российских легкоатлета допущены к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов. В их числе – и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, представляющая в национальной сборной Москву и Чувашию.
Право выступать на европейских и мировых турнирах под нейтральным флагом от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) получили также бегунья Кристина Сивкова и метатель молота из Крыма Алексей Сокирский.
Всего же в ИААФ было подано 48 заявок от российских спортсменов. Шесть заявок отклонены, еще 39 находятся на рассмотрении.
К сожалению, на ближайших соревнованиях – чемпионате Европы в помещении, который стартует в Белграде 3 марта, – ни один из трех допущенных спортсменов не выступит. Как информируют на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики, Анжелика Сидорова уже завершила зимний легкоатлетический сезон, Кристина Сивкова заболела, а метание молота не входит в программу турнира.
Так что российская легкая атлетика будет представлена в Белграде только прыгуньей в длину Дарьей Клишиной. А Анжелика Сидорова вскоре отправится на сборы, будет готовиться к летнему сезону, сообщили в Минспорта Чувашии.
Фото Максима ВАСИЛЬЕВА из архива редакции
? И на зимнем чемпионате России, и на третьем этапе Гран-при по легкой атлетике – Кубке Главы Чувашии Анжелика Сидорова показала один из лучших результатов сезона в мире, взяв планку на высоте 4,70 метра.
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