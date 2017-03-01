Народ «подсел» на транспортную карту

ЗА КУСОЧКОМ ПЛАСТИКА ВЫСТРОИЛИСЬ ОЧЕРЕДИ

Головной болью оборачивается для жителей столицы Чувашии единая транспортная карта (ЕТК). Этот «электронный кошелек» нововведением не назовешь, энное количество горожан уже пользовались им. Но в последние две недели на маленький пластиковый прямоугольник в Чебоксарах возник ажиотажный спрос.

Резкий рост популярности ЕТК, как известно, произошел из-за разницы в оплате проезда наличными и по карте на городском транспорте, введенной с 20 февраля, а также на пригородном и междугородном автотранспорте, вводимой с 1 марта, то есть с сегодняшнего дня. В частности, в Чебоксарах стоимость проезда за наличные на четыре рубля дороже, чем по ЕТК. На прочих маршрутах начинает действовать тот же принцип – за «живые» деньги билет дороже, по безналичному расчету дешевле.

Но бешеный интерес к карте вызвали не столько популярные меры городских властей, сколько то, что ООО «ЕТК» в ближайшее время намерено вернуться к первоначальной стоимости самого кусочка пластика. По акции до 1 марта он стоил 70 рублей вместо обычных 100. Вот и начал народ толпиться в очередях, особенно в самом офисе оператора и в диспетчерской троллейбусного управления, возле вокзала, где по идее должны без заминок торговать этими картами. На периферии, в районах республики, спрос на транспортные карты практически не вырос. Оно и понятно, основная масса активных пассажиров – это горожане, а не сельчане.

В последние два дня о месте расположения офиса ООО «ЕТК» можно было догадаться по очереди, тянувшейся с улицы. В троллейбусном управлении позавчера вожделенный пластик закончился к 11 часам дня, о чем в редакцию «СЧ» сообщила возмущенная горожанка, согласившаяся держать нас в курсе событий. Вчера она опять к этому же часу сумела вырваться с работы, чтобы купить карту в диспетчерской, и ситуация повторилась. «Электронных кошельков» не было, а уставшие от людской толпы кассирши посылали людей на почту или в Сбербанк, увещевая: «И там и там можно карту купить».

До 7 марта цена на ЕТК не будет повышаться

«Хвост» очереди, заканчивавшийся тоже на улице, горячо возражал. «Уже второй день тут с утра стоим – и всякий раз карты заканчиваются! Да не завозят их сюда вовсе!» – возмущались одни. «Еще как завозят, – отстаивали свою точку зрения другие. – Просто попридержали, ждут до завтра, пока цена на пластиковый проездной поднимется». А третьи молча изучали позаимствованную тут же памятку по использованию ЕТК с адресами пунктов продаж и пополнения этих карт, решая, что ближе – почтовое отделение или офис Сбербанка, где также должны продавать карты.

В той памятке значатся 8 почтовых отделений плюс главпочтамт, задействованные в реализации «электронных кошельков». В нескольких из них, куда вчера до полудня удалось дозвониться авторам этих строк, ничем не обрадовали: транспортные карты закончились, а когда очередное поступление – неизвестно. Так же ответили и на главпочтамте, но уже в 12 часов 15 минут наша «связная»-горожанка передала оттуда хорошую новость: почтовики возобновили продажу карт. Как позже выяснилось, это была последняя партия, быстро раскупленная.

А вот как приобретала вожделенную карту наша коллега-журналист в одном из чебоксарских отделений Сбербанка: «Я думала, что просто отдам деньги и получу активированную карту. Но процесс затянулся. Сначала сотрудница банка помогала оформить покупку карты с помощью терминала. Все нужные данные, которые запрашивал банкомат, она ввела сама. Потом попросила назвать номер телефона. Оказывается, сдача после покупки карты не выдается на руки мелочью, а должна перейти на счет телефона. А вот пополнить «электронный кошелек» нужно было самой уже в другом терминале банка, отмеченном оранжевым стикером. Я выбрала пункт «Платежи наличными», потом «Транспортная карта», потом поднесла карту к считывающему устройству (на этом терминале оно выглядело как прозрачный пластиковый квадрат) и набрала размер суммы, которую собиралась положить, – 100 рублей. Затем следовало ввести номер телефона, нажать «Продолжить» и только потом вставить деньги в купюроприемник. Итого – пять шагов, чтобы пополнить карту. Довольно долго, и, на мой взгляд, у пожилого человека такой вариант может вызвать затруднения».

Когда верстался номер, стало известно, что оператор принял решение продлить акцию по продаже пластиковых карт. «Из-за повышенного спроса и по просьбам горожан мы решили продавать транспортную карту по цене 70 рублей до 7 марта», – сообщил директор ООО «ЕТК» Артем Горбунов.

Евгения АЛЕКСЕЕВА, Людмила АРЗАМАСОВА

Фото Максима ВАСИЛЬЕВА

? И у офиса «ЕТК», и у диспетчерского павильона на улице Привокзальной десятки чебоксарцев томились вчера в ожидании заветных карт.