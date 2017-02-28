Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов вопросы межбюджетной политики

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в традиционной встрече руководителей субъектов страны с Председателем Правительства России, которая проводится в рамках экономического форума в Сочи. Темой обсуждения стали вопросы межбюджетной политики.

Как отметил Дмитрий Медведев, регионы должны стремиться к бездефицитному бюджету. При этом главной задачей должна стать работа по увеличению собственных доходов региональных бюджетов. «За прошлый год (и это отрадный факт) дефицит региональных бюджетов уменьшился практически на порядок – со 170 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Это, безусловно, важное позитивное достижение. Сокращается и количество проблемных регионов, где государственный долг значительно превышает доходы. Вместе с тем мы расширили меры поддержки региональных бюджетов. Существенно увеличены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Увеличен и общий объём субсидий региональным бюджетам на софинансирование расходных обязательств», – отметил Председатель Правительства России.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что меры правительства страны по взаимодействию с субъектами РФ дают результат: доходы бюджетов регионов продолжают расти достаточно высокими темпами. Общий объем налоговых и неналоговых доходов за период с января по 20 февраля вырос более чем на 20% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Напомним, 27 февраля, подводя главные финансовые результаты деятельности Правительства Чувашии за январь, исполняющая обязанности министра финансов республики Фарида Муратова отметила рост собственных доходов республики. По данным ведомства, на 1 февраля 2017 года республиканский бюджет по доходам исполнен в объёме 3740,6 млн рублей, что составляет 145,3% к уровню аналогичного периода 2016 года. При этом рост собственных доходов к уровню 2016 года составил 34,8%.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики