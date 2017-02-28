Делегация Чувашской Республики приняла участие в Российском инвестиционном форуме — 2017

Одно из ключевых мероприятий экономической жизни страны прошло с 27 по 28 февраля в городе Сочи. Для делегации Чувашии, которую возглавил Глава республики Михаил Игнатьев, работа на форуме началась еще 26 февраля. В этот день состоялась рабочая встреча и подписание соглашения с Председателем Совета директоров Группы Компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом. Документом предусмотрена совместная работа по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Чувашской Республике».

«Когда бизнес принимает решение о размещении тех или иных производств, главное – это уровень организационной, административной поддержки, который мы получаем на территории региона в лице руководства республики. Надо отметить, в Чувашии наше взаимодействие с руководством всегда носит очень конструктивный, содержательный, конкретный характер. Хочу за это поблагодарить лично Михаила Васильевича», – отметил после подписания соглашения Виктор Вексельберг.

Он подчеркнул, что в Чувашии созданы необходимые условия для комфортной работы инвесторов. Компания «Ренова» уже работает на территории республики. На апрель 2017 года запланировано открытие новой производственной площадки на заводе «Хевел» по производству панелей для солнечных батарей. «Это будет принципиально новая панель, одна из лучших в мире по своим характеристикам, и производить ее мы будем в Чувашской Республике», — подчеркнул Виктор Вексельберг.

Ключевые мероприятия форума прошли 27 февраля. В программе делегации из Чувашии было запланировано участие в ряде круглых столов и пленарном заседании, которое состоялось под председательством Председателя Правительства России Дмитрия Медведева.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев,заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина и заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин приняли участие в секции, организованной Минфином и Минэкономразвития России, «Межбюджетные отношения. В поиске равенства».

Подводя итоги сессии в интервью информационному агентству ТАСС Михаил Игнатьев обозначил одну из значимых проблем в бюджетных отношениях между федеральным центром и регионами страны. «Сегодня я не услышал, насколько правильно финансируются переданные в регионы федеральные полномочия. Когда мы исполняем федеральные полномочия, не получая необходимых средств, то вынуждены финансировать их из республиканского бюджета. Я считаю, что все федеральные полномочия должны финансироваться на 100 процентов из федерального бюджета. Эта тема требует принятия соответствующих решений на федеральном уровне », — отметил Глава Чувашии.

Главными темами обсуждений на пленарном заседании стала инвестиционная составляющая в региональной политике.

Дмитрий Медведев в своем выступлении подчеркнул, что в России нет бесперспективных регионов. «У каждого – свои особенности и свои конкурентные преимущества – природные, отраслевые, ресурсные, трудовые, на которых можно и нужно зарабатывать, сражаться за каждый процент роста», – отметил он.

По словам Председателя Правительства РФ, федеральный центр сегодня готов расширить объем финансирования программ, призванных обеспечить стабильность экономического развития регионов. Один из примеров — увеличение на 50 млрд рублей программы льготного кредитования малого бизнеса.

«Надо расширить программу «шесть с половиной» по кредитованию малого и среднего бизнеса. Этот инструмент мы создали для помощи тем компаниям, которые ведут проекты в приоритетных отраслях – здравоохранении, АПК, обрабатывающих производствах и других отраслях. Предлагаю увеличить лимит программы объем кредитования на дополнительные 50 млрд рублей для выдачи кредитов региональными банками, а также на инвестиционные цели», — отметил Дмитрий Медведев.

27 февраля на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи были подписаны еще два соглашения. Михаил Игнатьев и генеральный директор «БТК групп» Георгий Драчев подписали документ, направленный на установление стратегических партнерских отношений между Чувашской Республикой и «БТК групп», реализацию инвестиционных проектов на территории республики в сфере легкой промышленности.

Как отметил Георгий Драчев, компания рассматривает Чувашскую Республику как площадку для возможной организации новых производств, что будет способствовать созданию новых рабочих мест в регионе и привлечению инвестиций.

Отметим, в числе клиентов «БТК групп» такие компании как ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «Россия», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Газпром газораспределение», Роснефть РФ и другие.

Кроме того, в Глава Чувашии подписал соглашение с руководителем группы компаний UNICUSANO Стефано Бандекки по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики». Здесь же планируется открыть селекционно-семеноводческий центр для выращивания сортов сельскохозяйственных растений. Заинтересованность в этом проекте выразили и руководители Министерства сельского хозяйства страны. «Это очень перспективный проект, мы будем его поддерживать. Определим дорожную карту, проведем следующую встречу в Министерстве сельского хозяйства с расширенным составом участников из Россорткомиссии, Департамента растениеводства Минсельхоза России. К сортоиспытаниям нужно приступать уже в этом году. Глава Чувашии – залог вашего успеха», – отметил Первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Деловая программа форума для делегации из Чувашии завершилась 28 февраля подписанием соглашений о сотрудничестве с Саратовской и Нижегородской областями. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул особую значимость развития партнерских связей между субъектами Федерации для развития экономики регионов: «Президент России Владимир Владимирович Путин ставит задачи по расширению межрегионального сотрудничества. Чувашия за последние годы установило официальные отношения с целым рядом субъектов страны. Мы перенимаем их лучшие практики, они учатся у нас. Наша общая задача, консолидируя усилия, развивать региональные экономики и экспортный потенциал в целом».

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики