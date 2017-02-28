Чувашия развивает сотрудничество с Нижегородской областью

28 февраля на площадке Российского инвестиционного форума – 2017 в Сочи подписано партнерское соглашение между Правительством Чувашской Республики и Правительством Нижегородской области.
Документ скрепили подписями Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
Соглашение будет способствовать развитию партнерских отношений между соседними регионами в различных сферах.
Михаил Игнатьев отметил, что Чувашию и Нижегородскую область связывает длительное плодотворное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении. Об этом свидетельствует растущий из года в год товарооборот между регионами. Ставится задача в ближайшие время довести его до 10 млрд рублей.
По словам Валерия Шанцева, подписанный документ должен открыть новую страницу двусторонних отношений: «В рамках соглашения в ближайшее время мы должны создать рабочую группу для изучения возможностей сторон. В Чувашии мы посмотрим сферы, которые развиты методологически лучше. Думаю, что мы можем поучиться у Чувашии развитию сельского хозяйства. Это касается и уровня благоустройства. Я бывал во многих городах. Особенно в Чебоксарах уровень благоустройства выше, чем в Нижнем Новгороде. Мы с Чувашией не только соседи, а серьезные партнеры».
Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики
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