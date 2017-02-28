Подписано Соглашение между Правительством Саратовской области и Кабинетом Министров Чувашской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве

Подписанием Соглашения между Правительством Саратовской области и Кабинетом Министров Чувашской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве завершилась встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева и Губернатора Саратовской области Валерия Радаева на Российском инвестиционном форуме в Сочи 28 февраля.

Документ направлен на развитие сотрудничества между двумя регионами в сфере промышленности, АПК, торговли и услуг, строительства и ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты населения, занятости, науки, культуры, туризма, спорта, охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев отметил, что между Чувашией и Саратовской областью давно сложились доброжелательные отношения, конструктивное взаимовыгодное сотрудничество, налажен обмен опытом. «Подписание Соглашения будет способствовать укреплению межрегиональных связей, позволит создать условия для всестороннего развития социально-экономических отношений, увеличить товарооборот между двумя регионами», — обратил внимание он.

«У нас почти миллиард рублей товарооборота. Соглашение позволит расширить наши взаимоотношения, у нас есть для этого все основания. Я думаю, нам есть чему поучиться друг у друга», — прокомментировал Радаев.

Отметим, Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27-28 февраля. Сегодня он завершает свою работу.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики