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Чувашская Республика активно делится передовым опытом в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи

Второй день Российского инвестиционного форума в г. Сочи проходит не менее насыщенно, чем первый день. Делегация Чувашии во главе с руководителем республики Михаилом Игнатьевым активно сотрудничает с коллегами из других регионов и делится передовым опытом нашего субъекта в рамках круглых столов.

Так, министр финансов Чувашии Светлана Енилина в первой половине дня приняла участие в двух значимых мероприятиях форума: заседании секции «Сбалансированное региональное развитие» и работе дискуссионной площадки ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России.

В рамках заседания секции экспертами активно обсуждались проблемные вопросы комплексного, регионального развития регионов России. Одной из значимых задач, которые сейчас стоят перед государством, является задача сбалансированного пространственного регионального развития и совершенствования системы расселения.

Чувашская Республика здесь находится в более выигрышном положении, нашему региону удается сохранять довольно высокий процент населения, проживающих в сельской местности, в сравнении со многими регионами Центральной части России, соответственно обеспечивать более сбалансированный приток инвестиций в районы.

В рамках дискуссионной площадки Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) были рассмотрены вопросы открытости бюджетных данных, проектного управления, совершенствования государственных программ, а также развития инициативного бюджетирования в России. Часть отведенного времени организаторы посвятили обсуждению результатов рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных.

Напомним, в результате проводимой работы по повышению уровня открытости бюджетных данных Чувашская Республика по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом поднялась с 9-го на 3-е место среди регионов ПФО и с 42-го на 16-е место среди регионов России.

В рамках работы площадки Светланой Енилиной были предложены варианты совершенствования Методики составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных.

Так, министр отметила, что Методика предусматривает оценку посещаемости специализированных сайтов, предназначенных для размещения бюджетных данных для граждан. При этом оценка показателя осуществляется только в отношении тех субъектов РФ, в которых создан специализированный сайт, предназначенный для публикации бюджетных данных для граждан. В отношении субъектов РФ, где такой сайт не создан, производится корректировка максимального количества баллов, что ставит в неравные условия субъекты, в которых созданы специализированные сайты.

Оценка востребованности бюджетных данных должна проводиться и в отношении субъектов, не имеющих специализированного сайта, путём подсчёта количества посещений сайтов, на которых размещаются бюджетные данные.

Ряд предложений касались и совершенствования процедуры общественных обсуждений, на данный момент Методика предусматривает проведение обсуждений только в очной форме.

Светлана Енилина обратила внимание экспертов на то, что в настоящее время в связи с развитием информационных технологий общественное обсуждение через Интернет является гораздо более удобным способом для подавляющего большинства граждан и позволяет привлечь к обсуждению более широкий круг граждан.

Были обсуждены и иные предложения Чувашской Республики, которые эксперты НИФИ обещали рассмотреть при утверждении Методики составления рейтинга субъектов Российской Федерации на 2017 год.

Источник: Министерство финансов Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

28.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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