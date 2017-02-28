В Чебоксарах пройдет межрегиональная картофельная выставка

2 и 3 марта в Чебоксарах в Выставочном комплексе «Контур» состоится VIII межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2017».

Межрегиональная выставка «Картофель» является единственным выставочным проектом отраслевой направленности, объединяющим современные достижения науки и практики в области индустрии картофеля, селекции. Здесь будут представлены наиболее востребованные сорта, опыт работы лучших семеноводческих предприятий, новые технологические и технические решения в сфере производства, хранения и переработки картофеля и многое другое.

На выставку уже изъявили желание приехать 84 экспонента — поставщика сельхозтехники, удобрений, средств защиты растений из 23 регионов России и республики Беларусь, в том числе и предприятия Чувашии: Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, ООО «Агрофирма «Слава картофелю», ООО «Агрофирма «Санары», ООО «Агрохмель», сельскохозяйственный производственный кооператив «Ударник», филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике, Государственный центр агрохимической службы «Агрохимцентр» и другие.

В рамках выставки запланировано проведение научно-практической конференции «Состояние и перспективы инновационного развития индустрии картофеля в условиях импортозамещения», а также трех круглых столов.

Вниманию посетителей выставки будут представлены детские рисунки и поделки, а также дегустация блюд из картофеля.

В целях обеспечения горожан качественной сельскохозяйственной продукцией и посевным материалом в рамках выставки будет осуществляться продажа семенного картофеля российской и зарубежной селекции. На текущий момент предварительно согласовано участие 9 сельскохозяйственных товаропроизводителей в торговле семенным картофелем.

Для поддержания социально незащищенных слоев населения будет организована бесплатная доставка семенного картофеля на дом пенсионерам и инвалидам. Ежедневно будут задействованы 7 единиц автотехники и 14 человек – волонтеров для оказания помощи при погрузке и выгрузке купленной сельхозпродукции.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики