Правительство Чувашии подвело итоги социально-экономического развития за январь 2017 года

Эта тема стала главной на еженедельном совещании, которое провел Председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин.

Исполняющая обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Инна Антонова отметила, что несмотря на незначительный спад по ряду показателей, ситуация в промышленности республики остаётся стабильной. По сравнению с январем прошлого года индекс промышленного производства составил 96,6%. При этом объём отгруженной продукции организациями промышленного комплекса за январь 2017 года к уровню прошлого года составляет 107,3% или 111,6 млрд рублей. «Мы ожидаем, что положительным образом на динамике индекса промышленного производства скажется возобновление работы ряда промышленных предприятий, в настоящий момент проводящих модернизацию производства. Можно отметить компанию «Хевел», которая уже к лету планирует выйти на проектную производственную мощность», – отметила Инна Антонова.

Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, комментируя ситуацию в отрасли, остановился на проблеме сокращения производства мяса. В министерстве ожидают, что уже в ближайшее время ситуация начнёт выправляться. «Причины понятны. Во-первых, это сокращение поголовья свиней, во-вторых, нестабильная работа ряда птицефабрик. В ближайшее время, после некоторого простоя, на проектную мощность должны выйти птицефабрика «Акашевская» и компания «Чувашбройлер». Результаты мы планируем увидеть уже по итогам первого квартала», – сказал Сергей Артамонов.

Исполняющая обязанности министра финансов республики Фарида Муратова отметила, что одним из главных финансовых результатов деятельности Правительства Чувашии за январь 2017 года стал рост собственных доходов республики. По данным ведомства, на 1 февраля 2017 года республиканский бюджет по доходам исполнен в объёме 3740,6 млн рублей, что составляет 145,3% к уровню аналогичного периода 2016 года. При этом рост собственных доходов к уровню 2016 года составил 34,8%.

Как отметил Иван Моторин, в Чувашии обеспечено стабильное своевременное финансирование принятых республикой расходных обязательств, прежде всего в социальной сфере. «Эту динамику необходимо сохранить. Все нормативы, установленные федеральным центром, должны быть выполнены. Это ключевая задача, которая стоит перед Кабинетом Министров республики», – подчеркнул Иван Моторин.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики