Анжелика Сидорова допущена к международным соревнованиям в качестве нейтрального атлета

Первая группа российских легкоатлетов допущена к международным соревнованиям в качестве нейтральных атлетов.

Как сообщает официальный сайт Всероссийской Федерации лёгкой атлетики, 24 февраля получен ответ из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по поводу допуска российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов для участия в международных соревнованиях. Впервые более чем за год право стартовать, несмотря на дисквалификацию ВФЛА, получили лидер женской сборной России по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова, представляющая в национальной сборной Москву и Чувашию. Также положительный ответ получила перспективная бегунья на спринтерские дистанции Кристина Сивкова и крымский молотобоец Алексей Сокирский.

«Проверочная комиссия ИААФ вынесла решение, что заявки трёх спортсменов (Анжелики Сидоровой, Кристины Сивковой и Алексея Сокирского) отвечают требованиям данного правила. Эти спортсмены могут быть допущены к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. На данный момент отказано в участии в международных соревнованиях шести атлетам: Анне Крыловой, Анастасии Калина, Александре Гуляевой, Денису Лукьянову, Евгении Соловьевой и Максиму Афонину. Решение по остальным спортсменам, чьи заявки согласовала ВФЛА, будет вынесено комиссией ИААФ не ранее середины марта 2017 года», — отмечается на сайте ВФЛА.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики