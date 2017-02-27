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Чебоксарская ГЭС готовится к половодью

На Чебоксарской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») создана паводковая комиссия. Она начала работу в рамках подготовки станции к прохождению половодья-2017. В состав комиссии вошли руководители и специалисты ведущих подразделений предприятия. Возглавил её главный инженер Чебоксарской ГЭС Евгений Щегольков.

До 1 апреля на предприятии должно быть выполнено свыше 40 организационно-технических мероприятий. Комиссия проверит оборудование, гидротехнические сооружения, здания, дренажные устройства, оперативно-диспетчерскую связь и локальную систему оповещения населения. Формируются запасы необходимых материалов. Все плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования должны быть завершены до половодья, чтобы в период «большой воды» мощности ГЭС были использованы максимально.

Персонал станции и подрядных организаций пройдет дополнительные инструктажи. Будут организованы противоаварийные тренировки оперативного персонала, сформированы дежурные бригады.

Одна из важнейших задач паводковой комиссии – регулярно и своевременно информировать население через СМИ о прохождении половодья, оперативно передавать всем заинтересованным организациям сведения о расходах воды, уровнях верхнего и нижнего бьефов.

По прогнозам, предстоящее половодье-2017 будет характеризоваться большими значениями притоков, чем в прошлые годы, в связи с превышением снегозапасов. На 20 февраля запасы воды в снежном покрове превышают норму как в бассейне Чебоксарского водохранилища (на 20%), так и вышерасположенных Рыбинского (на 33%) и Горьковского (на 27%). Процесс снегонакопления во второй половине февраля и марте, как правило, продолжается, поэтому половодье ожидается достаточно высоким – его максимум прогнозируют на 20-е числа апреля.

Так как Чебоксарская ГЭС эксплуатируется в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо проектной 68 м), она испытывает дефицит аккумулирующей (свободной) ёмкости в 5 км³. Поэтому у станции нет большой возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды в половодье. Всю воду, прибывающую к гидроузлу, станция пропускает практически транзитом. Сгладить пики половодья в районе Чебоксарского гидроузла помогают ГЭС, расположенные выше по течению: Рыбинская и Нижегородская. Устанавливая их режимы, Федеральное агентство водных ресурсов предусматривает дополнительную сработку водохранилищ для срезки пиков паводка. Приходится также учитывать, что Чебоксарское водохранилище имеет самый большой боковой приток на всем Волжско-Камском каскаде (между Нижегородской и Чебоксарской ГЭС в Волгу впадают такие крупные реки, как Ока, Сура, Ветлуга). Режим работы Нижегородской ГЭС выстраивается таким образом, чтобы максимальные расходы через Нижегородский гидроузел не совпали по времени с пиком половодья на Оке, которая формирует 67% бокового притока в Чебоксарское водохранилище.

Половодье – один из самых ответственных и напряженных периодов в работе ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал, который должен обеспечить безопасность населения, надежность эксплуатации станции и максимальную выработку электроэнергии.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы). Оно устанавливает режим наполнения и сработки водохранилищ с учётом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС РФ, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлотом, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Источник: г. Новочебоксарск Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

27.02.2017 | | Комментарии (1) | Версия для печати Версия для печати

Один комментарий на запись «Чебоксарская ГЭС готовится к половодью»

  1. Константин написал 28.02.2017 03:27

    Пора лодки покупать!

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