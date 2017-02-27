Студент из Чувашии принял участие в Чемпионате WorldSkills Russia в Новгородской области

Студент Чебоксарского техникума Транспортных и строительных технологий Дмитрий Кабаков принял участие в открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Новгородской области по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

В соревнованиях принимали участие шесть человек: четыре студента Технологического колледжа Новгородской области, обучающихся по профессии «Мастер сухого строительства», вне конкурса выступали студенты профессиональных образовательных организаций из Чувашской Республики и Вологодской области.

Конкурсное задание состояло из 4 модулей. В первый конкурсный день соревнований участники собрали конструкции из гипсокартона с установкой тепло- и звукоизоляцией (Модуль 1). Во второй день их ждало финишное шпаклевание с предварительной заделкой стыков и установкой углозащитных профилей (Модуль 2). К Модулю 3 относится выполнение фигурных гипсовых элементов. В последний день соревнований участники выполняли Модуль 4 — творческое задание в свободном стиле. Дмитрий Кабаков выполнял фристайл в виде дельфина, выпрыгивающего из воды. Он не отставал от своих соперников и в итоге показал хороший результат.

Оценивали профессиональные навыки конкурсантов 8 экспертов, в том числе сертифицированный эксперт союза WorldSkills Russia – Герман Смирнов (преподаватель учебного центра «КНАУФ Северо-Запад», г. Санкт-Петербург). Оценивание экспертами выполнения задания проходило в конце каждого конкурсного дня. Все итоги были занесены в CIS.

Итоги чемпионата «Сухое строительство и штукатурные работы» распределились следующим образом: 1 место — Дмитрий Томсон (Новгородская область), 1 место вне конкурса — Дмитрий Кабаков (Чувашская Республика).

Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики