Татьяна Акимова вылетела в Южную Корею на очередной этап Кубка мира по биатлону

Воспитанница чувашской школы биатлона Татьяна Акимова в воскресенье в составе российской сборной вылетела в Южную Корею, где со 2 по 5 марта состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.

Седьмой этап Кубка мира отличается от других в нынешнем сезоне. Во-первых, именно в Пхенчхане предстоит выступать биатлонистам на Олимпиаде в 2018 году. Нынешние соревнования именуются «предолимпийской неделей». Во-вторых, международные биатлонные состязания проводятся в основном в Европе, изредка «гостят» в Америке, а в Азию «заезжают» очень редко, поэтому будет полезно познакомиться с условиями, в которых предстоит выступать на главном старте четырехлетия.

В Пхенчхане биатлонистам предстоит пробежать: спринт (2 марта – женский старт, 3 марта — мужской), гонку преследования (оба пасьюта пройдут 4 марта) и эстафету (и мужская, и женская состоятся 5 марта).

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики