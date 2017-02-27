ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
12:26 27.02.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев в первой группе рейтинга глав субъектов Российской Федерации
22:26 27.02.2017
Римский телематический университет им. Никколо Кузано создаст в Чувашии тепличный комплекс
22:24 27.02.2017
«БТК групп» рассчитывает реализовать в Чувашии ряд проектов в сфере легкой промышленности
20:26 27.02.2017
Минсельхоз России поддержит создание в Чувашии селекционно-семеноводческого центра
20:24 27.02.2017
Глава Чувашии: ВЭБ может предоставить предприятиям КТЗ около 2 млрд рублей
20:22 27.02.2017
Вторая очередь индустриального парка в Чебоксарах позволит создать 1,5 тыс. новых вакансий
17:42 27.02.2017
Дмитрий Медведев: в России нет бесперспективных регионов
17:41 27.02.2017
Михаил Игнатьев дал интервью информагентству ТАСС
17:39 27.02.2017
Михаил Игнатьев: финансирование бюджетных обязательств должно быть четко регламентировано
16:32 27.02.2017
 1
Чебоксарская ГЭС готовится к половодью
14:34 27.02.2017
Правительство Чувашии подвело итоги социально-экономического развития за январь 2017 года
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей, Экономика
Виктор Вексельберг поблагодарил Михаила Игнатьева за конструктивное взаимодействие при реализации инвестиционных проектов на территории Чувашии

26 февраля состоялась рабочая встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева с Председателем Совета директоров Группы Компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом. В беседе принимал участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин.

Михаил Игнатьев со словами благодарности обратился к Виктору Вексельбергу за ответственный бизнес и эффективную работу предприятий Группы Компаний «Ренова» на территории Чувашии. Он обратил внимание, что социальное самочувствие сотрудников предприятий улучшается, растет средний уровень заработной платы, а увеличение объемов экспорта продукции способствует повышению инвестиционной привлекательности региона.

Глава Чувашии подчеркнул, что в республике уделяется большое внимание развитию системы образования, особый акцент делается на совершенствование системы профессионального образования. «Мы выиграли конкурс на создание межрегионального центра компетенций. На реализацию этого проекта направляется 490 млн рублей. Недавно открыли технопарк, на создание которого направлено 80 млн рублей», – заметил он. Михаил Игнатьев также отметил, что кузницей кадров, обеспечивающей специалистами предприятия реального сектора экономики, является Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Открытие на базе ЧГУ имени И.Н. Ульянова инжинирингового центра будет способствовать подготовке специалистов еще более высокого уровня.

Было отмечено, что свидетельством благоприятного инвестиционного климата в Чувашии, наличия достаточного количества квалифицированных кадров является открытие в Чебоксарах сервисных центров крупнейших банков страны: ВТБ 24 и Газпромбанка.

«Все это чрезвычайно важно», – заметил Виктор Вексельберг. Он акцентировал, что трудовые коллективы должны соответствовать технологическому развитию и должны быть готовы к преобразованиям. «Ваши вложения в систему образования высокорентабельны. То, что вы вкладываете сегодня в образование, в людей – это гарантия того, что вы завтра получите реальное эффективное производство», – сказал Виктор Вексельберг.

Председатель Совета директоров Группы Компаний «Ренова» высоко оценил кадровый потенциал сотрудников предприятий, работающих на территории Чувашии. «База, которая существует в Чувашии, дает возможность набирать специалистов соответствующего уровня. Приятно отмечать, что у них есть желание осваивать новые, высокотехнологичные профессии», – отметил он.

Виктор Вексельберг выразил готовность поддержать инициативы региона в организации образовательных процессов, открытии специализированных кафедр на базе вузов республики. «Мы открыты к самому широкому формату работы, кооперации», – заметил он. Глава Чувашии, в свою очередь, предложил к более тесному сотрудничеству с вузами, Минобразования России для подготовки наиболее востребованных на рынке труда специалистов.

Виктор Вексельберг поделился планами расширения производства завода «ХЕВЕЛ». Он отметил, что на апрель 2017 года запланировано открытие новых производственных площадок. «Это будет принципиально новая панель, одна из лучших в мире по своим характеристикам», – заметил он.

Сегодня состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Группой Компаний «Ренова» по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Чувашской Республике». Первые площади тепличного комплекса будут развернуты на 10 гектарах.

Напомним, возможность строительства теплицы на территории Чувашской Республики была обсуждена Председателем Совета директоров Группы Компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом и Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым в ходе визита в Японию в составе официальной делегации России.

«Благодарю вашу команду, которая оперативно реагирует на запросы. В ближайшее время мы можем выйти на фактическую реализацию проекта», – заметил Виктор Вексельберг.

Председатель Совета директоров Группы Компаний «Ренова», отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Когда бизнес принимает решение о размещении тех или иных производств, главное – это уровень организационной, административной поддержки, который мы получаем на территории региона в лице руководства республики. Надо отметить, в Чувашии наше взаимодействие с руководством всегда носит очень конструктивный, содержательный, конкретный характер. Хочу за это поблагодарить лично Михаила Васильевича», – сказал Виктор Вексельберг. Он обратил внимание на высокий уровень проектов, реализованных в Чувашии. «Проект строительства теплиц в Чувашии по передовым голландским технологиям также связан с накопившимся опытом, пониманием, куда двигается республика в целом, какие производства она хочет иметь на свей территории, какой у нее кадровый потенциал», – акцентировал Виктор Вексельберг и заверил, что в Чувашии будут реализованы еще проекты Группы Компаний «Ренова».

Глава Чувашии отметил, что в республике на реализацию прорывных проектов в 2017 году заложено 1,5 млрд рублей. «Бизнес, комплексно оценивая ситуацию на территории Чувашии, принимает ответственные решения. Важно, как отметил Виктор Феликсович, что специалисты Чувашии на самом высоком профессиональном уровне выполняют свои обязанности. В этом году будет начато строительство тепличного комплекса на 10 гектарах. Для нас это новые рабочие места. Задача органов власти – создавать благоприятные условия для развития бизнеса, увеличения доходов населения», – резюмировал Михаил Игнатьев.

Напомним, 26-28 февраля Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в командировке в г. Сочи, где принимает участие в Российском инвестиционном форуме – 2017.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, Экономика, .

27.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 74 queries in 1,094 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев