Виктор Вексельберг поблагодарил Михаила Игнатьева за конструктивное взаимодействие при реализации инвестиционных проектов на территории Чувашии

26 февраля состоялась рабочая встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева с Председателем Совета директоров Группы Компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом. В беседе принимал участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин.

Михаил Игнатьев со словами благодарности обратился к Виктору Вексельбергу за ответственный бизнес и эффективную работу предприятий Группы Компаний «Ренова» на территории Чувашии. Он обратил внимание, что социальное самочувствие сотрудников предприятий улучшается, растет средний уровень заработной платы, а увеличение объемов экспорта продукции способствует повышению инвестиционной привлекательности региона.

Глава Чувашии подчеркнул, что в республике уделяется большое внимание развитию системы образования, особый акцент делается на совершенствование системы профессионального образования. «Мы выиграли конкурс на создание межрегионального центра компетенций. На реализацию этого проекта направляется 490 млн рублей. Недавно открыли технопарк, на создание которого направлено 80 млн рублей», – заметил он. Михаил Игнатьев также отметил, что кузницей кадров, обеспечивающей специалистами предприятия реального сектора экономики, является Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Открытие на базе ЧГУ имени И.Н. Ульянова инжинирингового центра будет способствовать подготовке специалистов еще более высокого уровня.

Было отмечено, что свидетельством благоприятного инвестиционного климата в Чувашии, наличия достаточного количества квалифицированных кадров является открытие в Чебоксарах сервисных центров крупнейших банков страны: ВТБ 24 и Газпромбанка.

«Все это чрезвычайно важно», – заметил Виктор Вексельберг. Он акцентировал, что трудовые коллективы должны соответствовать технологическому развитию и должны быть готовы к преобразованиям. «Ваши вложения в систему образования высокорентабельны. То, что вы вкладываете сегодня в образование, в людей – это гарантия того, что вы завтра получите реальное эффективное производство», – сказал Виктор Вексельберг.

Председатель Совета директоров Группы Компаний «Ренова» высоко оценил кадровый потенциал сотрудников предприятий, работающих на территории Чувашии. «База, которая существует в Чувашии, дает возможность набирать специалистов соответствующего уровня. Приятно отмечать, что у них есть желание осваивать новые, высокотехнологичные профессии», – отметил он.

Виктор Вексельберг выразил готовность поддержать инициативы региона в организации образовательных процессов, открытии специализированных кафедр на базе вузов республики. «Мы открыты к самому широкому формату работы, кооперации», – заметил он. Глава Чувашии, в свою очередь, предложил к более тесному сотрудничеству с вузами, Минобразования России для подготовки наиболее востребованных на рынке труда специалистов.

Виктор Вексельберг поделился планами расширения производства завода «ХЕВЕЛ». Он отметил, что на апрель 2017 года запланировано открытие новых производственных площадок. «Это будет принципиально новая панель, одна из лучших в мире по своим характеристикам», – заметил он.

Сегодня состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Группой Компаний «Ренова» по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Чувашской Республике». Первые площади тепличного комплекса будут развернуты на 10 гектарах.

Напомним, возможность строительства теплицы на территории Чувашской Республики была обсуждена Председателем Совета директоров Группы Компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом и Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым в ходе визита в Японию в составе официальной делегации России.

«Благодарю вашу команду, которая оперативно реагирует на запросы. В ближайшее время мы можем выйти на фактическую реализацию проекта», – заметил Виктор Вексельберг.

Председатель Совета директоров Группы Компаний «Ренова», отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Когда бизнес принимает решение о размещении тех или иных производств, главное – это уровень организационной, административной поддержки, который мы получаем на территории региона в лице руководства республики. Надо отметить, в Чувашии наше взаимодействие с руководством всегда носит очень конструктивный, содержательный, конкретный характер. Хочу за это поблагодарить лично Михаила Васильевича», – сказал Виктор Вексельберг. Он обратил внимание на высокий уровень проектов, реализованных в Чувашии. «Проект строительства теплиц в Чувашии по передовым голландским технологиям также связан с накопившимся опытом, пониманием, куда двигается республика в целом, какие производства она хочет иметь на свей территории, какой у нее кадровый потенциал», – акцентировал Виктор Вексельберг и заверил, что в Чувашии будут реализованы еще проекты Группы Компаний «Ренова».

Глава Чувашии отметил, что в республике на реализацию прорывных проектов в 2017 году заложено 1,5 млрд рублей. «Бизнес, комплексно оценивая ситуацию на территории Чувашии, принимает ответственные решения. Важно, как отметил Виктор Феликсович, что специалисты Чувашии на самом высоком профессиональном уровне выполняют свои обязанности. В этом году будет начато строительство тепличного комплекса на 10 гектарах. Для нас это новые рабочие места. Задача органов власти – создавать благоприятные условия для развития бизнеса, увеличения доходов населения», – резюмировал Михаил Игнатьев.

Напомним, 26-28 февраля Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в командировке в г. Сочи, где принимает участие в Российском инвестиционном форуме – 2017.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики