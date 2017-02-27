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Глава Чувашии Михаил Игнатьев в первой группе рейтинга глав субъектов Российской Федерации

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности губернаторского корпуса страны, за январь — февраль 2017 года. Михаил Игнатьев занял в нем 23 место и вошел в первую группу глав субъектов Российской Федерации.

Лидерами рейтинга стали руководители Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, города Москва Сергей Собянин, Тюменской области Владимир Якушев. В первую группу также вошли руководители субъектов ПФО Рустам Минниханов (Татарстан), Рустэм Хамитов, (Башкортостан), Владимир Волков (Мордовия).

По мнению экспертов, позиция Главы Чувашии обеспечивается стабильной социально-экономической ситуацией в Чувашии, готовностью Михаила Игнатьева брать на себя ответственность за решение актуальных социально-экономических проблем.

Напомним, в рамках встреч с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ольгой Голодец, Уполномоченным при Президенте по правам ребёнка Анной Кузнецовой, руководством Минтруда РФ Михаил Игнатьев обращал внимание, что один из самых высоких по стране коэффициентов рождаемости стал причиной исключения Чувашской Республики из программы по софинансированию обязательств, возникших в связи с назначением ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей. Он отметил целесообразность пересмотра критериев отбора субъектов для софинансирования.

Михаил Игнатьев не оставался в стороне при решении проблем концерна «Тракторные заводы», предприятия «Чувашавтотранс», предпринял меры, направленные на вывод их из кризиса. По поручению Главы республики из республиканского бюджета были выделены средства на погашение части долгов по зарплате сотрудникам предприятия.

Отметим, результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента_ТОП, .

27.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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