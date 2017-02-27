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Вексельберг: производство новых солнечных батарей на заводе в Чувашии начнется в апреле

Модернизированное производство солнечных батарей на заводе «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и ОАО «Роснано») в Чувашской Республике начнет работу в апреле 2017 года. Об этом сообщил председатель Совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг на встрече с губернатором Чувашии Михаилом Игнатьевым в преддверии Российского инвестиционного форума — 2017.

Модернизированное производство

«В апреле будем запускать модернизированное производство солнечных панелей. Это будет принципиально новая панель, которая по своим характеристикам гораздо конкурентоспособнее аналогов. Это большая перспектива, будем поставлять на экспорт данные солнечные панели и расширять производство альтернативной энергетики», — Виктор сказал Вексельберг.

Реализация модернизированных солнечных батарей обеспечена на три года вперед, сообщил ТАСС Глава Чувашии. «Модернизация заканчивается, коэффициент полезного действия новых солнечных панелей в разы увеличен. Специалисты уже работают в тестовом режиме. Что касается рынка, то реализация данных солнечных панелей, которые еще не выпускаются, обеспечена на три года вперед», — сказал Михаил Игнатьев.

По данным губернатора, в обновление ГК «Ренова» вложили несколько миллиардов рублей. «А вообще в строительство данного завода было вложено 40 млрд», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в 1 квартале 2017 года действующая производственная линия завода в городе Новочебоксарск (Чувашия) будет конвертирована под производство гетероструктурных солнечных модулей, а годовой объем выпуска продукции увеличится с 97,5 МВт до 160 МВт. В планах компании последующее расширение годового объема выпускаемой продукции до 400 МВт.

Завод «Хевел»

Завод «Хевел» основан в 2009 году и является крупнейшей в России интегрированной компанией в области солнечной энергетики. Деятельность сосредоточена на высокотехнологичном производстве солнечных модулей, строительстве и эксплуатации солнечных электростанций, а также научно-исследовательской деятельности в области солнечной энергетики. Завод в Чувашии производит солнечные модули полного цикла, в основе элементов которых лежит тонкопленочная технология.

Инвестиционный форум в Сочи

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни».

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Лента новостей, .

27.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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