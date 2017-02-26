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Главное, Лента новостей
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принимает участие в Российском инвестиционном форуме – 2017 в Сочи

26-28 февраля Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в командировке в г. Сочи, где принимает участие в  Российском инвестиционном  форуме – 2017. В рабочей программе Михаила Игнатьева деловые переговоры с руководителями федеральных органов власти, представителями бизнес-сообщества.

На 26 февраля запланирована встреча с Председателем Совета директоров Группы Компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом, подписание Меморандума о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Группой Компаний «Ренова» по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Чувашской Республике».

27 февраля Михаил Игнатьев примет участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума, в ходе которого выступит Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В рамках Российского инвестиционного форума – 2017 планируется подписание соглашений между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Правительством Саратовской  области, а также Правительством Нижегородской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Запланированы встреча с генеральным директором акционерного общества «БТК групп» Георгием Драчёвым и подписание Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и акционерным обществом «БТК групп».

Будет подписано соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и телематическим университетом имени Никколо Кузано Рим по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики».

 

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

26.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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