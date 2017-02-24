ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
11:43 24.02.2017
День защитника Отечества Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил на хоккейной площадке
18:13 22.02.2017
 1
За Национальным телевидением Чувашии закреплена 21-я кнопка
12:48 22.02.2017
 8
Министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова освобождена от занимаемой должности
11:33 22.02.2017
 1
Министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики назначен Владимир Иванов
11:26 22.02.2017
На проведение Дня республики Порецкий район получит около 100 миллионов рублей
18:51 20.02.2017
В Чувашии в новом учебном году в первый класс пойдут более 15 тысяч детей
17:25 20.02.2017
В Чебоксарах предложили сократить количество троллейбусных рейсов после 23 часов
12:08 20.02.2017
В Чувашии идет подготовка к посевным работам
11:25 20.02.2017
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия посетил выставку «Серебряная кладовая»
22:08 18.02.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев дал интервью крупнейшей китайской газете «Жэньминь жибао»
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей
День защитника Отечества Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил на хоккейной площадке

23 февраля хоккейные команды Правительства Чувашии и администрации города Чебоксары провели товарищеский матч в ледовом дворце «Чебоксары – Арена».      

Глава республики в приветственном слове отметил, что нынешняя игра приурочена ко Дню Защитника Отечества. «Хоккей — это игра настоящих мужчин, а в мужской праздник — отличный способ достойно отметить 23 февраля. Спорт  закаливает характер, воспитывает взаимоуважение, является консолидирующей силой, объединяет жителей республики: молодежь и старшее поколение», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Игру  посетила находящаяся с визитом в Чувашии заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова. От имени Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова она поздравила представителей сильной половины человечества с государственным праздником, выразила признательность за то, что они своим примером показывают подрастающему поколению, что надо дружить со спортом. «Глава Чувашии Михаил Игнатьев и его команда успешно продвигают идеи спорта, на деле доказывают, как спорт помогает  эффективно выполнять любые задачи. Приятно, что в Чувашии спорт является одним из приоритетных направлений. Не случайно Минспорта России доверяет региону проведение крупнейших спортивных событий. К примеру, в сентябре этого года Чувашия примет у себя один из самых масштабных форумов страны – Всероссийскую спартакиаду трудящихся», — подчеркнула Марина  Томилина.

 

 

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, .

24.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 73 queries in 0,973 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев