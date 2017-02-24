День защитника Отечества Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил на хоккейной площадке

23 февраля хоккейные команды Правительства Чувашии и администрации города Чебоксары провели товарищеский матч в ледовом дворце «Чебоксары – Арена».

Глава республики в приветственном слове отметил, что нынешняя игра приурочена ко Дню Защитника Отечества. «Хоккей — это игра настоящих мужчин, а в мужской праздник — отличный способ достойно отметить 23 февраля. Спорт закаливает характер, воспитывает взаимоуважение, является консолидирующей силой, объединяет жителей республики: молодежь и старшее поколение», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Игру посетила находящаяся с визитом в Чувашии заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова. От имени Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова она поздравила представителей сильной половины человечества с государственным праздником, выразила признательность за то, что они своим примером показывают подрастающему поколению, что надо дружить со спортом. «Глава Чувашии Михаил Игнатьев и его команда успешно продвигают идеи спорта, на деле доказывают, как спорт помогает эффективно выполнять любые задачи. Приятно, что в Чувашии спорт является одним из приоритетных направлений. Не случайно Минспорта России доверяет региону проведение крупнейших спортивных событий. К примеру, в сентябре этого года Чувашия примет у себя один из самых масштабных форумов страны – Всероссийскую спартакиаду трудящихся», — подчеркнула Марина Томилина.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики