Потерял казенный прибор

По приговору Калининского районного суда Чебоксар почти на 107 тысяч рублей оштрафован горожанин, не сумевший сохранить вверенное ему имущество уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Чувашии.
Именно столько стоило мобильное контрольное устройство (МКУ), приложенное к электронному браслету, которыми в январе прошлого года «оснастили» чебоксарца, осужденного за покушение на кражу. Суд наказал его годом ограничения свободы. С помощью электронной системы слежения за осужденным через спутниковую связь велся надзор, в частности, можно было проследить места его пребывания. Прибор, который является федеральной собственностью, поднадзорному передали под материальную ответственность до окончания срока отбытия наказания. А он взял да и потерял его…
Это установила служебная проверка в мае того же года. Потерял МКУ поднадзорный во дворе дома в Чебоксарах. А всему причиной – «нахождение в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения, халатное отношение к вверенному ему оборудованию, личная несознательность».
Суд удовлетворил иск УИИ УФСИН о возмещении причиненного ей ущерба. Сам виновник материальных неприятностей инспекции на заседание не пришел, на ранее присланную ему претензию не отреагировал.
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А разве прибор нельзя отискать, или он без преступника не отслеживается? И как он отслеживался, если человек, который не имел права выходить из квартиры, за которым полиция круглосуточно наблюдала через спутник. шатался пьяный по улице? Он с таким успехом мог ещё кучу дел наворотить, для чего тогда этот браслет закупленный за такие бюджетные деньжищи нужен? Проще уж по сотовому отслеживать, дешевле по крайней мере.