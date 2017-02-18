Потерял казенный прибор

По приговору Калининского районного суда Чебоксар почти на 107 тысяч рублей оштрафован горожанин, не сумевший сохранить вверенное ему имущество уголовно-­исполнительной инспекции УФСИН России по Чувашии.

Именно столько стоило мобильное контрольное устройство (МКУ), приложенное к электронному браслету, которыми в январе прошлого года «оснастили» чебоксарца, осужденного за покушение на кражу. Суд наказал его годом ограничения свободы. С помощью электронной системы слежения за осужденным через спутниковую связь велся надзор, в частности, можно было проследить места его пребывания. Прибор, который является федеральной собственностью, поднадзорному передали под материальную ответственность до окончания срока отбытия наказания. А он взял да и потерял его…

Это установила служебная проверка в мае того же года. Потерял МКУ поднадзорный во дворе дома в Чебоксарах. А всему причиной – «нахождение в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения, халатное отношение к вверенному ему оборудованию, личная несознательность».

Суд удовлетворил иск УИИ УФСИН о возмещении причиненного ей ущерба. Сам виновник материальных неприятностей инспекции на заседание не пришел, на ранее присланную ему претензию не отреагировал.