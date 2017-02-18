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Главное, Некролог
Прощание с редактором

ИВАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1927 — 2017)

Коллектив газеты «Советская Чувашия» понес невосполнимую утрату. Ушел из жизни Михаил Иванович Иванов – человек, которого каждый журналист газеты называет своим учителем. У Михаила Ивановича была очень непростая биография. Родился Михаил Иванович 15 ноября 1927 года в деревне Эльбарусово Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. В 1944-м, не доучившегося десятиклассника призвали в Красную Армию. В 1945 г. в составе 782-го бомбардировочного авиаполка участвовал в войне против милитаристской Японии. Но и после окончания войны, Михаил Иванович еще семь лет служил на самых отдаленных восточных рубежах Советского Союза. Только в 1953 году он стал студентом, о чем отчаянно мечтал.
Михаил Иванович пришел в редакцию республиканской газеты «Советская Чувашия» в 1958 году после окончания Ленинградского ордена Ленина государственного университета и проработал в ней почти три десятка лет. За это время Михаил Иванович прошел все ступени журналистской карьеры: корреспондент сельского хозяйства, литературный секретарь, заведующий отделом культуры, заместитель редактора и, наконец, редактор газеты. Михаил Иванович возглавлял «Советскую Чувашию» в течение 15 лет до 1989 года. Именно с его подачи газета стала не только партийным агитатором и организатором, как того требовало время, но и образцом качественной, литературной журналистики. Как редактор он очень внимательно относился к молодым журналистам. Сам искал для редакции новые кадры, следил за их профессиональным ростом, помогал устраивать быт. Был одновременно строг и заботлив
Его энергии хватило бы, пожалуй на несколько газет. И после ухода с редакторского поста на пенсию Михаил Иванович не смог усидеть дома, продолжая работать старшим корреспондентом, а потом заведующим отделом. В 1998 года ветеран журналистики пришел в ЧГУ им. И.Н. Ульянова доцентом факультета журналистики, где делился своим опытом и знаниями с молодежью. И уже воспитанники мастера приходили в коллектив газеты продолжать его дело. А закалка, которую Михаил Иванович получил на фронте, а потом на ниве журналистики, позволила ему в 83 года защитить кандидатскую диссертацию, издать несколько книг.
Михаил Иванович был частым гостем в редакции, и каждый его приход был событием. И теперь всем нам очень жаль, что мы лишились возможности общения с нашим коллегой, учителем, наставником. Коллектив газеты «Советская Чувашия» выражает соболезнование родным и близким Михаила Ивановича. Но остается газета, и каждый номер продолжает историю издания, которому Михаил Иванович посвятил свою жизнь.
Прощание с Михаилом Ивановичем Ивановым состоится 22 февраля с 13 до 14 часов в ритуальном зале по улице Гражданская, 19.

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Метки: Главное, Некролог, .

21.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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