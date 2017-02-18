Юная лыжница из Чувашии с триумфом вернулась из Эрзурума

ДВАЖДЫ МЕДАЛИСТКА

Как мы уже сообщали, воспитанница республиканской спортшколы № 2 Кристина Кускова на XIII Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале по лыжным гонкам в турецком городе Эрзуруме финишировала первой на дистанции 7,5 км свободным стилем. Еще одну золотую медаль в составе сборной команды России юной лыжнице из Чувашии принесла прошедшая в пятницу смешанная эстафета 4х5 км. А уже в это воскресенье спортсменку ждал горячий прием на железнодорожном вокзале в Чебоксарах.

На перроне двукратную победительницу встретили заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Игорь Головин, директор спортивной школы олимпийского резерва № 2 Минспорта Чувашии Анатолий Николаев, тренер Кристины Сергей Смирнов, а также многочисленные родственники, друзья и одноклассники девушки по двум школам (помимо спортшколы Кристина учится в 10-м классе чебоксарской школы № 59). Болельщики приветствовали чемпионку под аккомпанемент гармошки, пели песни, выкрикивали речевки, запускали хлопушки и даже придумали специальный фотоколлаж. Такая яркая и красочная встреча, призналась спортсменка, стала для нее полной неожиданностью, впрочем, как и две золотые медали по итогам фестиваля.

«Если честно, то я вообще не думала, что смогу занять какое-то призовое место. Очень хотела попасть в пятерку, чтобы просто не опозорить нашу российскую команду и быть как можно выше по результату. Когда же я бежала индивидуальную гонку на 7,5 км, которую выиграла, я чувствовала, что у меня есть силы. Думала: «Это мой шанс! Надо взять «золото»!» А вторая медаль – эстафетная. Как тут не взять «золото», когда у нас все самые сильные спортсмены в команде? Я бежала на заключительном этапе, и самое главное было – просто не подвести команду и прийти первой на финиш», – рассказала Кристина Кускова.

Сейчас, по словам лыжницы, ее ждут тренировки в умеренном режиме: организм должен восстановиться после серьезных испытаний. Следующие старты для нее состоятся на Всероссийской спартакиаде в Архангельской области.