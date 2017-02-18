Главное, Криминал Третий лишний и без телефона Поздним вечером горожанин в изрядном подпитии вышел из кафе в новоюжном микрорайоне города и в нерешительности замер, размышляя, куда следовать дальше. В этот момент к нему подошла девушка и попросила закурить. Весьма довольный таким развитием событий молодой человек предложил ей зайти в магазин, а потом отправиться к нему домой для продолжения знакомства.

Парочка так и сделала, но романтическому рандеву помешало неожиданное появление сожителя легкомысленной особы. Оказалось, что тот все это время следил за своей подружкой и настиг «голубков» в подъезде дома, куда девушку пригласил новый знакомый. Последний, узнав, что дама не свободна, извинился перед ее благоверным и в знак примирения протянул ему только что приобретенную бутылку водки. Вынимая пол-литра из кармана, нетрезвый кавалер не заметил, как обронил свой смартфон. А обиженный муж, не сказав ни слова, забрал и водку, и мобильник, после чего гордо удалился под ручку вместе со своей «половиной».

Несмотря на свое состояние, хозяин смартфона сразу же обнаружил пропажу и понял, кто к ней может быть причастен. На улице потерпевший подошел к сотрудникам патрульно-постовой службы, вместе с которыми обследовал близлежащие улицы, пока не обнаружил своего обидчика.

При досмотре у ранее судимого 26-летнего мужчины полицейские изъяли телефон, который пострадавший опознал по внешнему виду и по номерам в телефонной книге устройства. За кражу в период непогашенной судимости Калининский районный суд города приговорил жителя Чебоксар к реальному лишению свободы.

Вряд ли гражданская супруга дождется его освобождения. По этому уголовному делу она прошла в качестве свидетеля, но и в отношении самой искательницы приключений, легко заводящей знакомства, в отделе полиции № 3 столичного УМВД имелось дело по краже. Как рассказал следователь отдела Константин Якимов, девушка обворовала очередного своего знакомого, имевшего неосторожность пригласить ее к себе. Так что и сама «роковая женщина» вскоре предстанет перед судом…

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