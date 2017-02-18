СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПРОКОПЬЕВА ИЛЬИ ПАВЛОВИЧА

20 февраля 2017 года на 91-­м году ушел из жизни крупнейший государственный, политический и общественный деятель Чувашии Илья Павлович ПРОКОПЬЕВ.

Не стало человека большой души и большого сердца, талантливого руководителя и мудрого наставника, имя которого золотыми буквами вписано в историю Чувашской Республики и России. Вся трудовая деятельность Ильи Прокопьева была посвящена служению Родине и своему народу. Его беззаветная преданность делу, бескомпромиссная требовательность к себе и другим, принципиальность и смелость при принятии решений вызывали глубокое уважение жителей Чувашии.

Илья Павлович Прокопьев родился 29 июля 1926 года в деревне Мачамуши Вурнарского района ЧАССР. После окончания Калининской средней школы он учился в Калининском педагогическом училище. В 1943 году был направлен учителем истории и географии в Хумушскую 8­-летнюю школу. В этот же год он был мобилизован в ряды Советской Армии. После разгрома фашистской Германии участвовал в освобождении Китая и Кореи от японских оккупантов. На военной службе Илья Павлович находился до августа 1950 года. За это время заочно окончил Хабаровский государственный педагогический институт.

После увольнения в запас активно включился в общественно-­политическую жизнь республики.

В октябре 1950 года Илья Павлович был назначен заведующим отделом пропаганды и агитации Калининского райкома КПСС. В 1952–1956 гг. работал секретарем, затем вторым и первым секретарем того же райкома.

В 1956–1958 гг. учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, после окончания которой приступил к работе в аппарате Чувашского обкома КПСС помощником первого секретаря, заведующим отделом школ и вузов, пропаганды и агитации.

В 1961–1963 гг. обучался в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитил диссертацию на ученую степень кандидата экономических наук.

В 1963–1974 гг. Илья Прокопьев работал секретарем Чувашского обкома КПСС, с 1974 по 1988 год – первым секретарем Чувашского обкома КПСС.

С именем Ильи Павловича неразрывно связаны годы успешного развития Чувашии. Во многом благодаря его организаторскому таланту в Чувашии организовывались всесоюзные стройки, построен Чебоксарский тракторный завод, Чебоксарская ГЭС, МНТК «Микрохирургия глаза», Центральный стадион и многие другие объекты народного хозяйства. В эти годы строился Новочебоксарск, в Чебоксарах возводились целые жилые кварталы с развитой инфраструктурой. Осваивались новые мощности на химическом комбинате, электроаппаратном заводе, хлопчатобумажном комбинате, заводе электроизмерительных приборов, строились предприятия легкой и пищевой промышленности. Город Чебоксары вырос в один из крупнейших индустриальных, научных и культурных центров Поволжья.

Особое внимание И.П. Прокопьев уделял развитию в республике общеобразовательной и профессиональной школы, высшего образования. В 1967 году открылся Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

Богатый опыт политического и государственного деятеля, энергия и целеустремленность Ильи Павловича были востребованы и после выхода им на пенсию в 1988 году. Он занимался преподавательской деятельностью, работал заместителем руководителя Регионального центра менеджмента и маркетинга «Прогресс», доцентом, ученым секретарем Чебоксарского института экономики и менедж­мента Санкт­-Петербургского государственного технического университета.

За трудовые и военные заслуги Илья Павлович награжден орденом «Знак Почета» (1966 г.), орденами Трудового Красного Знамени (1971 г., 1973 г., 1981 г.), орденами Ленина (1976 г., 1986 г.), Отечественной войны I степени (1986 г.), медалями «За отвагу» (1945 г.), «За Победу над Японией» (1946 г.), Почетной грамотой Чувашской Республики (2006 г.), медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2011 г.), орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2016 г.). Ему присвоено звание «Почетный гражданин города Чебоксары».

Светлая память о Прокопьеве Илье Павловиче навсегда сохранится в наших сердцах.

С искренними соболезнованиями

М.В. Игнатьев, В.Н. Филимонов, И.Б. Моторин, Ю.Е. Васильев, В.А. Аврелькин, С.Г. Артамонов,

С.А. Енилина, Н.В. Федоров, В.И. Николаев, В.С. Шурчанов, Л.И. Черкесов, А.И. Аршинова,

И.В. Клементьева, А.О. Ладыков, Г.П. Спиридонов, Л.Г. Николаев, Н.Ю. Партасова, В.А. Агафонов,

В.Х. Дубинин, Р.И. Ерусланова, П.В. Ивантаев, А.И. Кушков, В.С. Краснов, Л.П. Кураков, В.П. Мидуков, П.М. Митрофанов, М.А. Михайловский, А.П. Петров.

Траурная церемония прощания пройдет 22 февраля 2017 года в ДК имени Я. Ухсая г. Чебоксары с 10 до 13 часов, гражданская панихида – с 12 до 13 часов. Илья Павлович Прокопьев будет похоронен на Мемориальной аллее «Зона почетных захоронений» кладбища № 1 по ул. Богдана Хмельницкого г. Чебоксары.