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В Чувашии в новом учебном году в первый класс пойдут более 15 тысяч детей

По предварительным данным, в первый класс в общеобразовательные организации республики в 2017 году будут приняты 15736 человек, из них 65,6% – в городские школы. Приём документов начался во всех муниципальных районах и городских округах. В Чебоксарах эта процедура проходит и в электронном виде. 5912 электронных заявлений поданы для зачисления детей в первый класс в общеобразовательные учреждения города Чебоксары. Об этом в ходе еженедельного совещания доложил глава Министерства образования и молодежной политики Чувашии Юрий Исаев.

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков отметил, что программа позволила отказаться от формирования живой очереди. «Система электронной подачи документов работала без сбоев и доказала свою эффективность», – сказал сити-менеджер.

Вместе с тем в городе отмечают другую проблему. В некоторых школах количество поданных заявлений превышает объявленное количество мест для приёма в первый класс. Это особенно актуально для чебоксарских школ № 59 и 61, гимназий № 2 и 4. Есть случаи, когда детей специально прописывают у знакомых или родственников, чтобы иметь возможность подать заявление в эти учебные заведения. «Мы провели предварительный анализ – количество вновь прописанных детей вокруг школ доходит до 60 человек. В некоторых квартирах прописаны сразу четыре ребенка с разными фамилиями», – говорит Алексей Ладыков.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заметил, что подобную практику необходимо пресекать. «Такие действия ущемляют права тех, кто действительно живёт в данном микрорайоне. Это ненормальная ситуация, с которой необходимо бороться», – сказал Глава Чувашии и поручил администрациям муниципалитетов, где существует такая проблема, вместе с прокуратурой и МВД провести проверку по данным фактам.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

20.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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