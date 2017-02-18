В Чебоксарах предложили сократить количество троллейбусных рейсов после 23 часов

Предложение по изменению графика движения троллейбусов рассмотрели сегодня, 20 февраля, на еженедельной планерке главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова.
Совместно с троллейбусным управлением проведен мониторинг пассажиропотока и выявлен очень низкий коэффициент загруженности троллейбусов в ночное время. В связи с этим «Чебоксарское троллейбусное управление» несет убытки.
В целях оптимизации затрат транспортного предприятия рассматривается сокращение рейсов после 23 часов. Сейчас ведется работа по определению рейсов, которые могут быть оптимизированы. Рейсы, ориентированные на перевозку заводчан и работников градообразующих предприятий, чьи смены приходятся на ночное время, будут сохранены.
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