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В Чувашии идет подготовка к посевным работам

По состоянию на 17 февраля 2017 года, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах республики семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 48,8 тыс. тонн или 101% от потребности.

Проверены семена яровых зерновых и зернобобовых культур в объеме 47,7 тыс. тонн. Доля кондиционных семян составляет 72% или 34,5 тыс. тонн.

Более 80% кондиционных семян в Аликовском (81%), Комосмольском (84%), Красночетайском (81) и Чебоксарском (82%) районах.

Повышение показателя кондиционности семян за прошедшую неделю отмечено в 8 муниципальных районах. Максимальная прибавка — в Алатырском (на 7%), Красночетайском (на 7%) и Янтиковском (на 10%) районах.

На подработке и очистке семян яровых зерновых и зернобобовых культур в республике работают 97 звеньев. Наибольшее количество звеньев задействовано в Батыревском (14) и Яльчикском (9) районах.

Подготовка семенного материала до базисных кондиций продолжается.

Источник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

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Метки: Лента новостей, .

20.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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