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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия посетил выставку «Серебряная кладовая»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Аврелькин, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев посетили Музей чувашской вышивки. Особое внимание гостей привлекла экспозиция «Серебряная кладовая», реализованная на грант Главы Чувашской Республики для творческих проектов профессиональных коллективов Чувашской Республики.

Директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова рассказала, что в рамках проекта впервые в Чувашской Республике создан специально оборудованный выставочный зал для экспонирования уникальных предметов ювелирного искусства, составляющих культурное достояние народов многонациональной России. Первой выставкой, экспонируемой на площадке «Серебряной кладовой», стала выставка «По зову предков сувар» Владислава Николаева, художника-ювелира, лауреата Государственной премии Чувашской Республики.

Министр культуры Чувашии Константин Яковлев подчеркнул, что на выставочных площадках «Серебряной кладовой» будут представлены богатства народов России.

Эмилио Лосада Гарсия выразил восхищение красотой и изяществом ювелирных украшений, представленных на выставке, и пожелал дальнейших интересных выставок.

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

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Метки: Лента новостей, .

20.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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