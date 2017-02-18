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Состоялось ежегодное офицерское собрание Московской региональной общественной организации Товарищество офицеров «Сыны Отечества» – выходцев из Чувашии

17 февраля в Москве состоялось ежегодное офицерское собрание Московской региональной общественной организации Товарищество офицеров «Сыны Отечества» – выходцев из Чувашии. Это мероприятие ежегодно собирает офицеров Вооруженных Сил, МВД, ФСБ, МЧС, следственного комитета, налоговой полиции и других федеральных служб, родившихся в Чувашии и не теряющих связи со своей малой родиной и земляками.

С докладом об итогах деятельности Товарищества офицеров «Сыны Отечества» в 2016 году выступил руководитель организации вице-адмирал Владислав Ильин. О планах работы на 2017 год рассказал заместитель председателя правления полковник Иван Николаев.

В торжественном мероприятии принял участие полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Юрий Акиньшин, который от имени Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева тепло поздравил участников с предстоящим праздником – Днём защитника Отечества и отметил большой вклад, вносимый Товариществом офицеров «Сыны Отечества» в военно-патриотическое воспитание молодёжи. Юрий Акиньшин вручил наиболее активным членам организации благодарности Главы Чувашской Республики.

От имени членов Федерального собрания РФ от Чувашии выступил депутат Госдумы России Леонид Черкесов, поблагодаривший участников организации за самоотверженную работу по укреплению обороноспособности нашей страны.

Региональная общественная организация выходцев из Чувашии – Товарищество офицеров «Сыны Отечества» была образована в начале 2000 года. В феврале того же года в Полномочном представительстве Чувашии состоялось первое офицерское собрание, на котором присутствовало около 30 человек. У истоков стояли вице-адмирал Владислав Алексеевич Ильин и полковник Иван Николаевич Николаев, которые и сегодня продолжают успешно возглавлять эту офицерскую организацию, насчитывающую в своём составе более 450 офицеров. Одними из первых членами товарищества офицеров были дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт, генерал-майор Андриян Григорьевич Николаев, генерал-майор Министерства обороны Михаил Петрович Шмелев.

Организация умело сочетает сплав молодости и непререкаемый авторитет ветеранов организации «Сыны Отечества», гордятся тем, что в их составе боевые генералы и адмиралы, Герои России, лётчики-космонавты, олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

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Метки: Главное, Лента новостей, Новости, .

17.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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