Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев расскажет об опыте управленческой работы

Как региону увеличить несырьевой экспорт, как стимулировать развитие сельского хозяйства, и в какие проекты Чувашии выгоднее всего инвестировать? Как улучшить деловой климат в регионе? Как взрастить настоящих профессионалов для реального сектора экономики?

Об опыте управленческой работы в решении этих и других задач расскажет в эфире программы «Наше дело» телеканала ПРО БИЗНЕС Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

Ведущие программы Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь», член генерального совета «Деловой России», Марина Блудян, вице-президент «Опоры России», член высшего Совета партии «Единая Россия».

Смотрите программу «Наше дело» с участием Михаила Игнатьева в эфире 24 февраля 2017 года в 01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00; повтор – 26 февраля в 00:00, 08:00, 16:00.