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22:08 18.02.2017
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9:09 18.02.2017
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев расскажет об опыте управленческой работы
22:12 17.02.2017
Состоялось ежегодное офицерское собрание Московской региональной общественной организации Товарищество офицеров «Сыны Отечества» – выходцев из Чувашии
14:35 17.02.2017
Старший вице-президент ОАО «РЖД», президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович: Чувашия один из ключевых партнеров объединения производителей железнодорожной техники
12:00 17.02.2017
Чувашию с официальным визитом посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации господин Эмилио Лосада Гарсия
11:24 17.02.2017
С 20 февраля возобновляется прямой авиарейс из Чебоксар в Уфу
17:09 16.02.2017
На сессии Госсовета Чувашии рассмотрен республиканский бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
15:22 16.02.2017
МегаФон увеличил зону уверенного приема в Чувашии
13:00 16.02.2017
Частичное погашение задолженности по заработной плате работникам ГУП «Чувашавтотранс» начнется в ближайшее время
12:41 16.02.2017
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Главное, Лента новостей, Новости
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев расскажет об опыте управленческой работы

Как региону увеличить несырьевой экспорт, как стимулировать развитие сельского хозяйства, и в какие проекты Чувашии выгоднее всего инвестировать? Как улучшить деловой климат в регионе? Как взрастить настоящих профессионалов для реального сектора экономики?

Об опыте управленческой работы в решении этих и других задач расскажет в эфире программы «Наше дело» телеканала ПРО БИЗНЕС Глава Чувашской Республики  Михаил Игнатьев.

Ведущие программы Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь», член генерального совета «Деловой России», Марина Блудян, вице-президент «Опоры России», член высшего Совета партии «Единая Россия».

Смотрите программу «Наше дело» с участием Михаила Игнатьева в эфире 24 февраля 2017 года в 01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00;  повтор –  26 февраля в 00:00, 08:00, 16:00.

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Метки: Главное, Лента новостей, Новости, .

18.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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